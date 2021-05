Es la ocupación de hoy en día

En estos tiempos es normal que andamos por la vida siempre ocupados, con algo pendiente por hacer y por eso andamos “a la carrera”. Y entonces yo me pregunto: ¿Es realmente necesario estar ocupado todo el tiempo? ¿Es algo saludable? De entrada, saludable no creo que lo sea, porque se vuelve una enfermedad el llenar los tiempos “muertos” con actividades, con algo qué hacer, porque nuestra cultura actual no ve con buenos ojos a aquel que no está ocupado siempre.

La palabra “ocupado” es el participio del verbo “ocupar”, que en el sentido con el que inicié este comentario quiere decir “tener algo qué hacer o en qué trabajar”, así que cuando vemos a alguien que aparentemente no está haciendo nada, lo criticamos como si fuera lo peor del mundo y decimos que es un flojo, un holgazán… que por cierto, “holgazán” es una composición de palabras: haragán y holgar, y ya de paso, le explico las dos. Haragán es alguien que le rehúye al trabajo y, según la Real Academia Española, su origen es árabe y tiene originalmente el significado de “excremento ha sido”, o sea que se usaba para descalificar a alguien, diciéndole que es una mier…bueno, ya entiendo usted. ¡No, pues qué sutiles los árabes antiguos! Por otro lado, holgar es también estar ocioso y proviene del latín follicare, que significa “resoplar”, es decir, respirar fuerte y ruidoso… como lo hace uno después de hacer un trabajo. Pues eso dirán los etimólogos, pero holgar a mi me suena a “colgar”, porque al flojonazo bien que le cuelgan… ya sabe usted qué. Pero estábamos con el verbo ocupar, que me parece interesante porque tiene muchos significados. Tener una actividad de cualquier tipo es tener una “ocupación”, como puede ser un trabajo o algo similar. Otro significado de “ocupar” que es muy popular es el de “apoderarse de un lugar”, que puede ser un territorio, un edificio, etc. “Los militares ocuparon la ciudad” quiere decir que la invadieron y que ahora está bajo su control. En un sentido más simple, el verbo “ocupar” se refiere a habitar un lugar o llenar cualquier espacio. Por ejemplo, antes de intentar abrir la puerta del sanitario —del excusado, pues— uno debe tocar antes, y si hay alguien adentro, contestará con una voz entre esforzada y exclamativa: “¡ocupadooo!” Lo que significa que ese “trono” ya tiene dueño por lo siguientes minutos y uno tiene que esperar su turno o buscar otro trono para ocupar, si la necesidad es urgente y lo amerita. Entre los muchos significados de “ocupar”, está también el de “asumir una responsabilidad”, por eso, cuando existe un problema, de repente sale un valiente que diga: “calma, yo me ocupo de eso”. Acá, en las partes norteñas de México, le tenemos un significado adicional que no viene en el diccionario, porque usamos el verbo “ocupar” como sinónimo de “necesitar”. Incluso, un eslogan de campaña para el Estado de Nuevo León, hace algunos años, fue: “a jalar que se ocupa”, que en un español menos norteño debería ser: “a trabajar que se necesita”, pero todos le entendimos perfectamente lo que quería decir. Así cambiamos la palabra “necesitar” por “ocupar”, y ahora, como se ha terminado mi espacio, ocupo despedirme de usted. ¡Adiós! Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios. [email protected] Twitter: @donjuanrecaredo ME PREGUNTA: Margarita Sánchez:¿Cómo se escribe la palabra: dizque o disque? LE RESPONDO: Lo correcto es “dizque”, que es una composición de diz y que. Se usa con el significado de “supuestamente”. LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: El cerebro es un órgano que empieza a funcionar cuando nacemos y deja de hacerlo cuando nos enamoramos. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste