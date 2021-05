Buen día estimados amigos golfistas de la Comarca Lagunera, espero y se encuentren bien. Otra excelente semana para el golf mexicano como ya se está haciendo costumbre y protagonizada por los mismos actores de la semana anterior: Gaby López y Abraham Ancer, quienes tuvieron excelentes resultados en sus diferentes torneos de los máximos circuitos a nivel mundial, inclusive hasta con la ilusión de un desempate entre Ancer y Rory Mcllroy, quien salió victorioso por tan solo un golpe de diferencia sobre el de Reynosa, quien tuvo que conformarse con el subcampeonato del Wells Fargo Championship en Carolina del Norte, con una excelente última ronda para Abraham de 66 golpes (-5) y la mejor para ese día de todos los competidores, sin duda Rory nos demostró que no siempre tomar un alivio con castigo es perjudicial, en ocasiones los jugadores con tal de ahorrarnos un golpe de castigo decidimos jugar la bola como reposa aunque esta no esté en una buena posición y la gran mayoría de ellas el resultado es peor, antes de tomar esta decisión el norirlandés visualizo todas sus opciones tanto de jugar la bola como reposaba dentro del área de penalidad del hoyo 18 así como sus opciones de alivio con castigo de acuerdo a la Regla 17.1, y gracias a esta decisión y a un gran tercer golpe, Rory se alzó con la victoria del evento el cual lo ha ganado en tres ocasiones, para así dejar a Ancer en segundo lugar y esperando en el tee de práctica para un posible desempate, sin duda como ya lo hemos mencionado aquí, el mexicano es uno de los jugadores más constantes del tour y es por ello que con este subcampeonato se ubica ya en el lugar 19 del ránking mundial, esta es la mejor posición para un jugador mexicano en toda la historia, esta misma semana Abraham anunció un donativo en efectivo para apoyar el programa Campeones UNIFIN que en coordinación con la Federación Mexicana de Golf llevan a cabo para que más jugadores infantiles y juveniles mexicanos tengan la oportunidad de participar en torneos Internacionales, recordemos que solo hace unos días Carlos Ortiz también se sumo a esta noble causa en bien del golf mexicano; bien por el de Reynosa, y sigo creyendo que la victoria no tarda en llegar.

En cuanto al golf femenil, Gaby López finalizo en el lugar 9 en el Honda LPGA Thailand, segundo top 10 para ella seguido que la ubica ya en el lugar número 58 del Ránking Rolex, y en más del golf femenil la jugadora profesional mexicana Ingrid Gutiérrez gana en primer lugar la calificación para el U.S. Womens Open, en Texas con un score acumulado para 36 hoyos de 137 golpes (-7) por lo que hasta el momento serán dos jugadoras mexicanas quienes participen en este Major del máximo circuito, en este evento también participó la profesional lagunera Brenda González Chibli la cual se quedó muy cerca de calificar a este Major con un score de 142 (-2) quedando a tres golpes del tercer lugar del torneo, el evento otorgaba tres pases directos, sin duda otro gran logro para el golf mexicano, y bien jugado por Ingrid y la lagunera que cada vez se le ve más sólida con su juego, confianza y su swing. Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas la mediadas de prevención y protocolos del campo o club donde Juegues. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.