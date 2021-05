Compra auto con identificación robada y lo encuentran por fotografiarse con el vehículo

Las autoridades habían compartido enredes sociales imágenes del hombre que había adquirido un vehículo todoterreno con documentos robados, pero más tarde actualizaron la publicación. "Muchas gracias, ¡hemos identificado al sospechoso! Resulta que ya está detenido bajo diferentes cargos. Presentaremos aquí este caso para su enjuiciamiento", lee el mensaje en Twitter.

Explicaron que investigaban el caso de robo, ocurrido en verano pasado, cuando en julio el presunto delincuente adquirió con documentos de otra persona un Ford Explorer, por 58 mil dólares, un millón 152 mil pesos. Tardaron en descubrirlo, ya que usó una tarjeta de identificación falsa, que al ser reportada como robada, envió a la policía a contactarse con el local de venta de autos.

El concesionario suele tomar fotografías de sus clientes con sus vehículos nuevos y eso ayudó a identificar al sujeto, explica Newsweek. Tras el arresto, el hombre ahora enfrenta cargos por fraude.

We're following up on an ID theft case. This suspect used a stolen identity to purchase a $58,000 Explorer from Thoroughbred Ford on July 23, 2020. Thankfully, he took a picture with his new purchase. If you recognize him, call the TIPS Hotline at 816-474-TIPS (8477). pic.twitter.com/dwX3Ua19Bo