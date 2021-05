Reportera que informaba de un robo, detiene al ladrón al encontrarlo en la calle

Según la policía, el viernes pasado un hombre abrió un automóvil y se llevó a Titus, un perro de 13 meses. Mazza y su camarógrafo John Guice se encontraban en el estacionamiento donde esto ocurrió, apenas dos días después, cuando Guice vio a un sujeto paseando a un perro con las mismas características del que fue reportado como robado. Mazza decidió detener al hombre para ‘hacerle algunas preguntas’ y notaron que el can que lo acompañaba se trataba de Titus, recoge la agencia Ruptly.

El sospechoso fue identificado como Kyle Gariepy, quien admitió haber tomado al perro, pero insistió que todo había sido ‘un simple error’. Mazza llamó a la policía y momentos después, Guice fue arrestado, acusado de hurto, allanamiento de morada y de irrumpir en un vehículo para cometer un delito.

Yesterday at approximately 12:32p, an unknown suspect broke into and entered a vehicle that was parked at 620 Memorial Drive & stole a 13-month-old white German Short Haired Pointer out of the vehicle. The suspect was then observed walking the dog over the BU Bridge into Boston. pic.twitter.com/titQ0WvPMM

Today I was on the job looking into a stolen dog in #Cambridge. I NEVER could’ve imagined that my photog & I would be the ones to actually FIND him! Happy to report we stopped the suspect (whose been arrested) & helped get #Titus back to his dog dad❤️ AND IT’S ALL ON CAMERA ⬇️ pic.twitter.com/ICj5viviRg