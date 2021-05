Anillo perdido aparece más tarde alrededor del cuerpo de un pez

Se hace viral la increíble historia de un anillo de bodas perdido, que luego fue encontrado rodeando a un pez en la Isla de Norfolk, en Australia.

Nathan Reeves extravió el anillo cuando nadaba en Emily Bay. Meses después, un buceador lo encontró, ajustado al cuerpo de un pez, como se observa en las fotografías compartidas en redes sociales.

Reeves y su esposa Suzie Quintal habían estado de vacaciones en la isla cuando de pronto él se dio cuenta que su sortija estaba perdida. "Trató de buscarlo y luego me dio la noticia y no estaba feliz. Siempre le digo que se quite el anillo antes de ir a nadar. Lo perdió un día antes de nuestro segundo aniversario de bodas", cuenta Quintal, cita el Daily Mail.

Con ayuda de varias personas se realizó una búsqueda, con redes, equipos de buceo, detectores de metales y barcos con fondo de cristal, pero no hubo éxito.

Ahora, cinco meses después, una buceadora llamada Susan Prior encontró el anillo en rodeando a un pez y avisó a la pareja. "El metal solo se puede quitar atrapando el pez con una red y sacándolo suavemente", dijo Prior, recalcando que su meta era no dañar al animal.