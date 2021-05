Jalisco se defiende solo y marchando

Jalisco se defiende dice el eslogan del Gobierno del Estado, pero para víctimas de la violencia y familiares de desaparecidos, no ven defensa, protección, ni apoyo.

Prueba de ello es que se han multiplicado las manifestaciones en Jalisco, y este jueves, habitantes de Huejotitlán, en Teocaltiche, se concentraron frente a Palacio de Gobierno, pues temen ser los próximos desplazados en su localidad -donde el éxodo por la violencia suma 697 personas, de 197 familias-.

El pueblo se ubica justo en los límites entre Jalisco y Zacatecas.

"Nosotros hacemos esto porque queremos que nos respeten, nosotros hicimos el ánimo de venir para que nos manden seguridad y nos ayuden", explicó Elvira Martínez Muñoz, habitante de Huejotitlán.

"Ya no puede uno salir, uno va a la leña y nos asustan que porque por ahí están escondidos esos señores. Sale uno y sale con el miedo", abundó.

La manifestación de ayer reunió a unas 50 personas.

"¡Queremos vivir a gusto, sin miedo!", reclamaron, entre ellos un joven de aproximadamente 18 años, cuyos familiares fueron desaparecidos por resistirse a entregar sus terrenos.

"Te sacan de tu casa, te sacan tus cosas a la calle y ya perdiste tu casa, tus terrenos, tus animales", lamentó el hombre, quien prefirió reservarse su nombre.

Recordó que desde el jueves de la semana pasada, sus familiares fueron privados de la libertad.

"Me desaparecieron tres primos y un tío por eso. Mi tío no se quiso dejar, dijo que era su patrimonio de él, ¿cómo se los iba a dar? Y no se quiso dejar y se lo llevaron", explicó.

Además, en la cabecera municipal, hombres armados se llevaron a sus primos de 17, 20 y 24 años.

La Fiscal Especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, confirmó que hay una carpeta de investigación, por la desaparición de tres hombres ocurrida el 4 de mayo.

Los ciudadanos de Teocaltiche pidieron ayuda del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Tanto el Secretario de Seguridad, Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, como el Coordinador General Estratégico de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben, atendieron a los manifestantes y prometieron más vigilancia, pero no especificaron fecha ni la estrategia.

Por la tarde-noche, familiares y colegas de la maestra normalista Cristina Sánchez González, de 29 años, -quien desapareció el 20 de diciembre de 2020 y fue localizada sin vida- realizaron un homenaje luctuoso en la Glorieta de los Desaparecidos.

En el lugar, los presentes exigieron justicia por su feminicidio y pidieron a las autoridades que se investigue el caso para dar con el culpable.