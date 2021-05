Va AMLO contra exgobernador Rubén Moreira

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia matutina de ayer jueves informó que presentará una denuncia contra Rubén Moreira, exgobernador de Coahuila, por supuestos pagos del empresario Alonso Ancira.

Al ser cuestionado sobre su comentario respecto a dos gobernadores de Coahuila, Rogelio Montemayor y Rubén Moreira, y que a éste último le pagaba viáticos el empresario Alonso Ancira, López Obrador dijo que se entero hace apenas unos días.

"Fíjese que en el caso de Rubén Moreira me enteré hasta hace cuatro o cinco días, pero usted tiene razón, debo de denunciarlo y lo voy a hacer, primero voy a presentar aquí las pruebas y luego voy a presentar la denuncia", dijo el presidente.

"Es que no lo sabía, me entregaron los documentos hasta hace como cuatro o cinco días, entonces para la próxima semana, lunes o martes, porque es interesante cómo un empresario le paga viáticos a un político, esto fue en 2014, ya no sé si era gobernador o candidato, Rubén Moreira", agregó.

El mandatario federal recordó que Altos Hornos de México (AHMSA) era una empresa del "pueblo de México", pero acusó que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari la privatizó, y después la dirigió Alonso Ancira.

"Ahora aparece eso, de qué le pagaban viáticos a políticos, hay que aclarar de dónde, también ver si es cierto, pero lo mejor es presentar las pruebas y que ellos digan si es cierto o no... pero está el señor Rubén Moreira y para la semana que viene lo damos a conocer", comentó.

OLMOS CRITICA A AMLO

El líder del Congreso Local, Eduardo Olmos, indicó que el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, mezcla instituciones con procesos políticos.

Hizo un llamado a los candidatos para que no involucren a las instituciones del estado.

"Un mal ejemplo es el que está dando el Presidente, cuando marca líneas, genera acusaciones, y genera una dinámica política electoral, y mezcla instituciones con procedimientos y procesos políticos, porque desde mi punto de vista se empieza a reflejar en su discurso el miedo y nerviosismo por la pérdida de una posible mayoría en el Congreso", declaró.

Agregó que López Obrador "está recurriendo a todos los métodos y ahí radica la irresponsabilidad en que se está involucrando las instituciones del estado en los procesos políticos de una manera facciosa y unipersonal".

En contraste, considera que en Coahuila no se da esta situación, "nosotros por la ruta institucional y los partidos por su ruta política vamos a llegar a un buen término en este proceso electoral, lo que vemos que no pasa en otras partes del país".