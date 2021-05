Lluvia de ratones 'sorprende' en Australia

Las imágenes difundidas por la periodista Lucy Thackray, de la televisora Australian Broadcasting Corporation, fueron captadas en un campo de Nueva Gales del Sur, donde decenas de ratones caían al suelo gracias a un extractor gigante.

De acuerdo a la información que se presume en medios internacionales, el campo se habría visto infestado de una plaga de roedores que afecta a los cultivos de la zona.

Tal como se aprecia en las imágenes, tanto ratones vivos como muertos caían de la enorme maquina, pareciendo que 'llovían' del cielo.

Even if grain’s in silos, mice can get to it. Like Tyler Jones discovered in Tullamore when cleaning out the auger and it started raining mice #mouseplague #mice #australia pic.twitter.com/mWOHNWAMPv