Padres de familia sacan cargando a la directora de una escuela tras acusaciones de abuso

El incidente fue grabado en Pretoria, Sudáfrica, cuando una multitud de padres y madres de familia acudieron a la escuela primaria Laerskool Theresapark para confrontar a la directora, quien había sido acusada de abusar verbalmente e intimidar tanto a los profesores como a los alumnos, además de haber puesto a la institución en problemas financieros.

Se desconoce exactamente qué pasó durante la reunión de los padres de los alumnos, pero en redes sociales se difundió un video en donde aparece un grupo de personas cargando a la directora, quien aún estaba sentada en su silla, hacia el exterior de la escuela, y, segundos después, la directora cayó al suelo al intentar liberarse.

Hasta el momento se desconoce si la acusaciones en contra de la directora son verídicas, así como la situación actual de la escuela.

Parents chased away Laerskool #TheresaPark principal for allegedly abusing teachers who subsiquently quit their jobs, and is also accused of running the school into financial disrepute.

