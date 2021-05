Guardia de seguridad se vuelve viral al golpear a dos personas en un restaurante

El suceso ocurrió en un restaurante de comida mexicana ubicado en Dallas, Texas, cuando un hombre que pretendía comer ahí se percató de que un hombre supuestamente en estado de ebriedad comenzó a pelear a golpea con una guardia de seguridad, por lo que él decidió comenzar a grabar el altercado.

En el video, se observa a la guardia de seguridad golpeando con su puño derecho y seguido de una patada al estilo de artes marciales al hombre mientras avanzaban hacia la salida. Justo antes de salir del lugar, una mujer rubia intervino y golpeó a la guardia, quien reaccionó con un potente golpe en la cara.

Luego de haber golpeado a la testigo, la mujer uniformada continuó pateando al hombre con quien inició el altercado. El portal New York Post reportó que la esposa del sujeto golpeado atacó tres veces a la empleada antes de que la persona que publicó el video comenzara a grabar

El video del suceso se volvió viral en Twitter, en donde acumuló más de tres millones de reproducciones en 3 días y hasta el momento se desconoce la identidad de la guardia de seguridad y si enfrentará alguna consecuencia legal por sus acciones.

