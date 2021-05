Siete entretenidas ‘comedias de oficina’

De los muchos lugares donde se puede desarrollar una historia de comedia, una oficina de trabajo parece un punto d partida interesante, catártico por tomar situaciones y ambientes de la vida cotidiana y darles un giro hacia la risa.

Estas son algunas cintas divertidas de este tipo.

Up in the air

Un drama con comedia sobre la digitalización y las relaciones humanas, se centra en un hombre solitario y una nueva aprendiz, que propone hacer los despidos, a lo que se dedican, a distancia.

In good Company

Adentrándose al relevo generacional, trata de un ejecutivo cuyo nuevo jefe, un joven de casi la mitad de su edad, de paso inicia una relación con su hija. La situación traerá enredos y reflexiones.

Mayhem

Terror, acción y comedia se combinan en esta sátira que exagera el tema de la competitividad laboral, a partir de un virus que vuelve a los empleados, en cuarentena, violentos y desinhibidos.

New in town

Se trata de una comedia romántica que sigue a una ejecutiva enviada a reestructurar una pequeña manufacturera. La vida en el campo le dará varias buenas lecciones de vida, amigos y aprendizaje.

Horrible Bosses

Hartos de sus insufribles jefes, tres trabajadores se unen en un plan para ‘deshacerse de ellos’. La vida criminal sin embargo no es algo para lo que estén hechos, resultando en una historia cómica.

Mirreyes Vs Godínez

La cinta mexicana aborda con buen humor la diferencia de clases y la importancia de la creatividad y el trabajo en equipo, cuando empleados de una zapatería intentan rescatar, y controlar el negocio.

Office Christmas Party

Ambientada durante Navidad, se centra en la estrategia de una compañía por conseguir un nuevo cliente, al que atraen con una fiesta en la que nada saldrá bien, lo que al final es lo mejor para todos.