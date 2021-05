'¡Ay nanita!', responde AMLO a carta de 'El Jefe' Diego

"¡Ay nanita!", expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que el panista Diego Fernández de Cevallos lo emplazó a recibirlo en Palacio Nacional para hacer una réplica a los señalamientos que el mandatario hizo en su contra por litigar en contra del gobierno.

"Es muy sencillo, que aclare si es cierto o no que él fue abogado de Jugos del Valle, si es cierto o no, como sostienen los abogados, que ellos estaban solicitando tanto la empresa como el abogado que les devolvieran el IVA entrando al gobierno de Vicente Fox, que diga si es cierto o no que sin que se terminara el juicio llegaron a un acuerdo administrativo, sin que se concluyera el proceso.

"Que diga si es cierto o no que el acuerdo significó recibir miles de millones de pesos, que diga si es cierto o no que por esa devolución del IVA a Jugos del Valle descontaron participaciones federales a los estados".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo reviró a "El Jefe Diego" a que diga "si es cierto o no que utilizó sus influencias" y por último que diga de cuánto fue "el moche, cuánto ganó por ese asunto, nada más eso".

El presidente López Obrador señaló que para qué van a estar hablando si son públicas y notorias las diferencias con el político panista.

Ante las acusaciones que hizo en mi contra el presidente @lopezobrador_, le envío esta misiva y exijo que señale día y hora en que habré de presentarme en Palacio Nacional para responderle. pic.twitter.com/xeW0ItCQUH — Diego Fernández de Cevallos (@DiegoFC) May 13, 2021

Señaló que si Fernández de Cevallos sostiene que los señalamientos que hizo son falsos, está en todo su derecho de denunciarlo ante las autoridades. "Pero yo no digo mentiras, tengo las pruebas".

En una carta dirigida al mandatario, Fernández de Cevallos advirtió que de no darle la oportunidad de defenderse, el presidente López Obrador quedará como "un difamador cobarde que denigra a México en la Presidencia".