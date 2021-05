Así logró Robert Pattinson ser visto como actor serio tras Crepúsculo

Un día como hoy pero del año 1986 llegó al mundo uno de los actores más reconocidos en Hollywood, se trata de Robert Pattinson, quien con tan sólo 35 años de edad ha logrado forjar una carrera en el medio tras darse a conocer en la saga de películas adolescentes, Crepúsculo.

Tras alcanzar la fama en 2008 gracias a su papel de “Edward Cullen” en la primera cinta de la franquicia sobre vampiros, actualmente el joven histrión cuenta con varios éxitos cinematográficos bajo la manga, sin embargo, para Pattinson no fue tan sencillo llegar a ser considerado un actor serio, pues si bien logró notoriedad con el papel que lo catapultó, la industria dudaba de su capacidad histriónica al haber participado en producciones dirigidas a un público adolescente.

Y es que tras concluir su participación en las adaptaciones al cine de la historia de Crepúsculo con su último filme en 2012, Pattinson probó con otros proyectos que no lograron el mismo éxito en taquilla.

Robert ha declarado en más de una vez que le fue difícil deshacerse de la imagen de vampiro adolescente y volverse un actor creíble, pero su suerte comenzó a cambiar gracias a David Cronenberg, quien lo sumó al elenco de Cosmópolis, filme que llegó a las pantallas en 2012, siendo un punto de inflexión en su trayectoria.

Tras esa etapa de maduración optó por interpretaciones totalmente diferentes a las que se le vio y tuvo más elogios por parte de la prensa en cintas como The Lost City of Z (2016), Good Time (2017), High Life (2018), The Lighthouse (2019) y Tenet (2020), de Christopher Nolan.

Gracias a su trabajo en esos papeles fue convocado para ser el próximo “Batman” en The Batman, a cargo de Matt Reeves, dejando el estigma en el pasado y enfocándose en su futuro prometedor en el cine.