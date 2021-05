La realidad fantástica de Joshua Gil

La realidad, la ficción y la fantasía se relacionan en las imágenes que el cineasta mexicano Joshua Gil (Puebla, 1976) propone en su película Sanctorum (2019), donde la transformación, así como los nuevos usos y costumbres del campo mexicano, son papel importante.

En Sanctorum, un niño y su madre habitan una olvidada ciudad rodeada de bosques y montañas. Las tradiciones han muerto en la localidad, desde que esta quedó atrapada entre el fuego cruzado generado por los narcotraficantes y las autoridades. Con pocas oportunidades de trabajo y sin opciones económicas que les permitan trasladarse a otro lugar, la madre toma la decisión de cultivar marihuana para el hampa, hasta que un día no vuelve a casa.

En entrevista, el director Joshua Gil comentó que la historia está basada completamente en hechos reales, por lo que gran parte de su estructura está filmada a manera de documental, pero también fue necesario emplear un discurso fantástico.

"No hay actores, todos son gente que participa en la película de manera voluntaria, pero en realidad nadie había actuado antes, no son actores natos. Justamente, la película planteaba desde su estructura en el guion, la necesidad de hablar de algunas cosas en el sentido fantástico y me refiero a que estos grupos de campesinos que están siendo perseguidos por el Ejército mexicano y por el narcotráfico, (porque son campesinos que se dedican al cultivo de marihuana y amapola por necesidad), son sorprendidos a mitad de su día a día por un proceso sobrenatural, que se puede interpretar como el fin del mundo".

La película entra así en una etapa de autoexploración visual, en el manejo de efectos especiales que permitiera transportarse a la propuesta de Gil: una mezcla poco común entre el documental, la ficción y la fantasía.

"Los tres elementos se relacionan con México. Pienso que México es sin duda un país completamente surrealista, donde la propia realidad supera muchas veces la ficción. Es un país el cual te permite trabajar como cineasta temáticas completamente reales como esta persecución de campesinos por parte del Ejército mexicano y del narcotráfico, que también te permite hablar de entes fantásticos que tratan de hablarte sobre reflexiones de lo que está pasando en su entorno".

Al percatarse que la madre no retorna, la abuela se dirige al niño y le aconseja que corra al bosque y rece al sol, al viento y al agua para que su madre pueda volver ilesa. Es el momento en que la naturaleza se manifiesta mientras los pobladores y los soldados se preparan para su última batalla.

"La relación está completamente dada por mitología, por la mística de lo que es México para mí, de la visión de la problemática local, sobre todo en ciertos estados como Oaxaca, Guerrero y Michoacán, que están secuestrados por el narco".

La filmación de Sanctorum se realizó durante cinco semanas en locaciones de Tlahuitoltepec y Huitepec en Oaxaca, así como en el Salar de Uyuni en Bolivia.

En el filme aparecen ritos, mismos que fueron puestos por el cineasta para explicar la realidad desde la fantasía.

"El cine fantástico tiene una posibilidad muy grande en narrativa porque existe otro tipo de acercamiento hacia el público y es muy difícil encontrar una película que se acerque a lo social a través de lo fantástico, y me refiero a como lo hace el maestro Guillermo del Toro con El laberinto del fauno (2006), que tiene personajes completamente de la fantasía, pero dentro de un contexto político muy fuerte como lo es la Guerra Civil española. Abordan de otra manera u otra perspectiva sucesos reales, sin embargo deciden acercarse desde otra narrativa. Creo que Sanctorum es un intento en este sentido para atraer de nuevo a las miradas, a los reporteros, a los investigadores, a los críticos, a retomar de nuevo en la agenda nacional un tema tan delicado como lo es el campo mexicano".

Hasta el momento, Sanctorum ha recibido el Premio Ariel 2019 a Mejor Música Original y a Mejor Director en el Festival Internacional de Cine de Morelia en 2019. También fue la primera película nacional que se encargó de cerrar la Semana de la Crítica del Festival Internacional de Cine de Venecia. Actualmente, el filme espera su entrada a los circuitos comerciales.

Será este próximo sábado 15 de mayo cuando Sanctorum se proyecte a las 17:30 horas en la Cineteca FICG de Guadalajara, donde después se tendrá un conversatorio titulado Realidad, ficción y fantasía: la creación de Sanctorum, con la presencia de Joshua Gil.