VIBREMOSPOSITIVO

LA LEYENDA DE LA LUCIÉRNAGA Y LA SERPIENTE

Cuenta una fábula que en cierta ocasión una serpiente empezó a perseguir a una luciérnaga; esta huía muy rápido y llena de miedo de la feroz depredadora, pero la serpiente no pensaba desistir en su intento de alcanzarla.

La luciérnaga pudo huir durante el primer día, pero la serpiente no desistía, dos días y nada, al tercer día, ya sin fuerzas, la luciérnaga detuvo su agitado vuelo y le dijo a la serpiente:

¿Puedo hacerte tres preguntas?

No acostumbro conceder deseos a nadie, pero como te voy a devorar, puedes preguntar, respondió la serpiente.

Entonces dime:

1. ¿Pertenezco a tu cadena alimenticia?

¡No!, contestó la serpiente.

2. ¿Yo te hice algún mal?

¡No!, volvió a responder su cazadora.

3. Entonces, ¿Por qué quieres acabar conmigo?

¡Porque no soporto verte brillar!, fue la última respuesta de la serpiente.

En el entorno de cada uno de nosotros, siempre hay personas que intentan opacar nuestro trabajo, nuestras ganas, nuestros esfuerzos por mejorar, por avanzar.

Nos preguntamos:¿Por qué me pasa esto si yo no he hecho nada malo?

La moraleja es: Miremos por encima de las circunstancias, sigamos adelante, sigamos avanzando con nuestra luz, deseando que se ilumine su camino para que ellos también puedan avanzar.

¿Y tú, sigues avanzando a pesar de las circunstancias adversas?

