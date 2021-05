Mujeres señalan de acoso a empleado de cine; les pidió que bajaran los pies del asiento

Un par de mujeres, madre e hija, se han hecho acreedoras a criticas en redes sociales al difundirse videos en los que se les ve acusar al trabajador de un cine por presunto 'acoso', después de que éste les pidiera que bajaran los pies de las butacas.

De acuerdo a la información compartida por medios nacionales, los hechos trascendieron durante la semana pasada en un cine ubicado en la Ciudad de México, donde el trabajador del complejo les llamó la atención a las mujeres para pedirles que bajaran sus pies, algo que no fue tomado a bien por ellas.

Tras darse una discusión entre los involucrados, el trabajador habría grabado lo sucedido 'como medio de defensa', lo que molestó a las mujeres quienes de inmediato lo señalaron de 'acoso'.

Otra mujer que se encontraba también en la sala de cine, registró el hecho en una serie de videos que compartió más tarde en TikTok, mismos que exhibe las acusaciones que la mujer más joven hacía contra el trabajador.

"Debes aprender a respetar, si me hubieras pedido las cosas bien desde el principio no estuviera pasando esto. Se te puede hacer fácil lo que estás haciendo, pero si yo te demando, te vas 80 años a la cárcel o por al menos un buen rato mientras demuestras que eres inocente", asegura la mujer en uno de los videos.

Por su parte, el trabajador del cine argumentó a su favor que él comenzó a grabar con la intención de exponer la actitud de ambas, ya que 'lo patearon' después de discutir por las indicaciones que les dio.

Las criticas a la joven no se hicieron esperar, pues diversos internautas consideraron que estaba abusando de su posición como mujer para amenazar e insultar al empleado.

"Déjame de ver así como si me estuvieras retando, sí me vas a buscar (...) Tu trabajo lo pierdes hoy y de eso me encargo, eres un machito, bájale a tus hue... porque tienes que respetar a las mujeres".

Sin embargo, las cosas no terminaron ahí, pues Claudia Griselle Ramirez Ordaz, la usuaria que compartió los videos en TikTok, dijo recibir amenazas por parte de las mujeres y familiares de éstas después de que el caso se volvió viral.