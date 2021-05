'No voy a meterme', responde Mancera a solicitud de desafuero por colapso en Metro

El exjefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que no va a meterse a la "efervescencia política" que hay tras el colapso de la Línea 12 del Metro, ocurrido la semana pasada, lo que dejó 26 personas muertas.

En una breve conferencia de prensa, el ahora senador dijo: "Veo una efervescencia política. No voy a meterme... por eso hoy no he señalado ningún nombre, ni he señalado ninguna culpa de nadie, porque no me corresponde".

Además, Mancera reiteró que esperará al resultado que arrojen los peritajes que se realicen en la Línea Dorada.

EN CONTEXTO

En la sesión permanente programada para este miércoles, la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta del Río propondrá un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México a que solicite el desafuero del senador del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Huerta del Río acusa al exjefe de gobierno capitalino del colapso en el tramo elevado de la Línea 12 del Metro, en la estación Olivos, que dejó 26 personas fallecidas.

"De la Dip. María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a solicitar el desafuero del senador Miguel Ángel Mancera, como responsable de negligencia criminal, en relación al derrumbe de la estructura, entre las estaciones Olivo y Tezonco de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro", señala el punto de acuerdo incluido en la orden del día.

Hace una semana, en la Comisión Permanente, legisladores de Morena exculparon al exjefe de gobierno, Marcelo Ebrard, de cualquier responsabilidad en la tragedia en la también llamada "Línea Dorada" y culparon a Mancera Espinosa, quien no acudió a la sesión del jueves pasado, pese a que forma parte de la Comisión Permanente.

Así, este miércoles un grupo de diputados del Partido del Trabajo, encabezados por el vicecoordinador de la bancada, Benjamín Robles Montoya, acudirán a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a interponer una denuncia contra el senador Mancera Espinosa.

Por su parte, el exjefe de gobierno capitalino reiteró que estará atento a los resultados de los peritajes que se practican en el lugar del derrumbe. En sus redes sociales, el coordinador de los senadores del PRD dijo estar dispuesto a colaborar en el esclarecimiento de los hechos.

Respecto al punto de acuerdo solicitado por una legisladora federal de Morena, como lo dije antes: estaré atento al resultado de los peritajes y lo que requieran las autoridades competentes para esclarecer los hechos. No es tener fuero, es si se hicieron las cosas bien o no. #mm — Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) May 12, 2021

"Respecto al punto de acuerdo solicitado por una legisladora federal de Morena, como lo dije antes: estaré atento al resultado de los peritajes y lo que requieran las autoridades competentes para esclarecer los hechos. No es tener fuero, es si se hicieron las cosas bien o no", escribió en su cuenta de Twitter.

En la orden del día preliminar que dio a conocer la Comisión Permanente, para la sesión a distancia de este miércoles, la propuesta de la legisladora morenista aparece en el número 83 de la lista de asuntos que desahogarán diputados y senadores, aunque la agenda del día puede modificarse en la reunión previa de la Junta de Coordinación Política, donde los grupos parlamentarios se ponen de acuerdo sobre los temas a tratar.