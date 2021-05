Abandona defensa caso por femincidio de Gabriela en Saltillo

Pese a que el Juicio Oral que se lleva en contra de un hombre por el feminicidio de una mujer en Saltillo, arrancaría el día de ayer, éste fue diferido, esto luego de que la defensa del imputado decidiera abandonar caso.

El Juicio Oral se tenía programado para el día de ayer a las 10:30 de la mañana en el Centro de Justicia Penal en contra de Francisco Jordan “NN” bajo la causa 1686/2019, quien fue acusado del feminicidio de Gabriela, la mujer que fue encontrada desmembrada en la colonia Valencia en Saltillo.

No obstante, no se llevó a cabo, luego de que la defensa no compareciera ante el Tribunal de Juicio Oral.

