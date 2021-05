Denuncian impunidad del crimen organizado en Jalisco

Jalisco atraviesa la peor crisis de seguridad en al menos cuatro generaciones, alertó ayer el Consejo Ciudadano de Seguridad del Estado en un comunicado en el que exigió paz y justicia en la entidad.

En el documento, el organismo ciudadano manifestó estar "horrorizado" por las noticias sobre el asesinato de los hermanos Ana Karen, José Alberto y Luis Ángel González Moreno, así como las amenazas contra las corporaciones policiales y los asesinatos de policías.

También señalaron los multihomicidios, secuestros y extorsiones registrados en la entidad, y acusaron que la delincuencia organizada goza de una imperante impunidad en Jalisco y otros estados.

"Expresamos nuestro más profundo pésame a los familiares, compañeros y amigos de los hermanos González Moreno y exigimos la inmediata atención a la demanda de justicia para estos jóvenes cobardemente asesinados", estableció el organismo.

"Quienes vivimos en este Estado no estamos en guerra, queremos paz y seguridad en nuestros hogares, trabajos y comunidades, así como recuperar las calles y espacios públicos de nuestros municipios".

Desde el pasado 9 de diciembre el organismo está encabezado por Ana María Vázquez Rodríguez, doctora en Bienestar Social, quien en su toma de protesta llamó a reconocer la violencia y sus causas.

"Nos rehusamos a vivir paralizadas/os y sometidas/os por la delincuencia organizada que ha hecho de la extorsión y la muerte violenta su arma más poderosa, contra un aparato estatal que no ha podido -o no ha querido- contenerlos y hacer justicia para proteger no sólo a las víctimas directas y a sus familias, sino a los cuerpos policiales", señaló el Consejo.

Entre las atribuciones del Consejo están evaluar y proponer programas ligados con la seguridad, así como normas y procedimientos para mejorar la atención que la gente recibe en la materia.