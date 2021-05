Quien todavía no cumple ni un año de haber aterrizado en tierras laguneras, no ha terminado de desempacar la mudanza y al parecer ya prepara sus maletas para irse a otra asignación es el Mando Especial de La Laguna, el brigadier general Porfirio Fuentes Vélez, quien sustituyó al mediático general Enrique Hernández Cisneros, encargado de coordinar los temas de seguridad en la región desde el 2019. Nuestros subagentes, disfrazados de tanqueta de la Guardia Nacional sin gasolina, nos reportan que entre miembros de organismos de la iniciativa privada y de los empresarios "picudos" de esos que le han metido recursos a la seguridad, por ejemplo para apoyar al Grupo Antisecuestros que opera en La Laguna de Coahuila y Durango, hay preocupación porque no han escuchado ni el mínimo rumor de quién va a entrarle al relevo.

Temen que se "mueva" mucho un tema tan sensible y delicado cuando apenas el que supuestamente se va había establecido relaciones y contactos y le había "entrado", por así decirlo, a la estrategia de seguridad. Luego llegan otros y como que se genera inquietud en tanto empiezan a agarrarle el modo a la problemática, a conocer en campo lo que se ha hecho y a "meterles mano con fuerza a los operativos, que es lo que los empresarios y ciudadanos están pidiendo para la región donde en materia de prevención de delitos hay sus asegunes". A decir de los "ipecos", lo que más les preocupa es La Laguna de Durango, donde un día sí y otro también los traviesos andan haciendo de las suyas, al grado de que varios han tenido que cruzar la frontera y trasladar su residencia y oficinas a La Laguna de Coahuila, donde dicen sentirse más seguros.

***

Quien se dio vuelo en "presumir" en Palacio Nacional ante los miembros del Gabinete de Seguridad Federal la baja incidencia delictiva en los delitos del fuero común, en homicidios dolosos y hasta en los enfrentamientos que un día sí y otro también se tienen en brechas y colindancias con la delincuencia organizada de allá por el norte fue el "góber" rijoso, epidemiólogo y virólogo de la provincia de Coahuila, Miguel Riquelme. Durante el evento que presidió la jefaza de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, el mandamás de la Marina, la secretaria de Gobernación y hasta gente de la temible y oficiosa Unidad de Inteligencia Financiera, el "góber" Riquelme dijo que sería breve, pero les "recetó" una kilométrica presentación con peras y manzanas del armamento de alto calibre comprado, e hizo énfasis en que si aumentaron las cifras de narcomenudeo no fue porque aumentaran los delitos, sino porque se judicializa a los sindicados y hay más detenidos. Casi casi se llevó hasta las tanquetas y las cámaras de reconocimiento facial para que vieran la tecnología de última generación que tiene en su sistema de videointeligencia. Y lo que resultó inesperado fue que doña Rosa Icela reconoció el trabajo en el combate a la delincuencia organizada, en la baja de homicidios y más aun el apoyo que Coahuila brinda al Ejército Mexicano. A decir de nuestros subagentes, disfrazados de funcionario enojado de la 4T, hasta los de la Secretaría de la Marina mostraron interés por venir a la provincia para ver lo que está haciendo don Miguel, aunque en cuanto a recursos pues nomás hicieron mutis.

***

A medida que se acerca el 6 de junio y los ciudadanos podrán descansar de las tediosas campañas electorales, el panorama para Morena en Coahuila se enreda cada vez más e incluso le siguen tumbando candidatos por fallas de párvulos. Cero y van tres. No solamente le dieron palo en la coalición para fortalecerse en el proceso electoral actual al pretender unirse al Partido del Trabajo y la Unidad Democrática de Coahuila, también a quien se postuló como candidato a reelegirse como diputado federal, Lenin Pérez Rivera, quien se ostenta como propietario único y exclusivo de la UDC, pero tiene una curul por el Acción Nacional; los tribunales electorales le cortaron las alas a don Lenin por considerarlo inelegible al querer nadar en dos aguas. Y el caso más reciente es el de Emilio de Hoyos Montemayor, candidato a la alcaldía de Acuña por Morena y quien ya pensaba que tenía el triunfo en la bolsa, ya que los magistrados consideraron que la misma se hizo en una coalición que ya no tiene efectos y por eso lo bajaron de la nube en que andaba y ordenaron al partido la sustitución del candidato. A decir de nuestros subagentes, expertos en la cosa política, el partido de la "Cuatroté" no tardará en sacar a sus "Juanitos" o "Juanitas" para reemplazar a los rechazados, mientras que los partidos de enfrente nomás se frotan las manos.

***

Y aunque ya se habían tardado, los que ya se empezaron a aventar con las peinetas fueron los candidatos a la presidencia municipal de Torreón, a menos de un mes de que terminen las insufribles promesas, que no es más que lo mismo… Perdón, las campañas electorales. Mientras que el "carnal" Marcelo Torres Cofiño, de lo que queda del Partido Acción Nacional, se la pasa despotricando en contra del "mini bien peinado" Román Alberto Cepeda, del resucitado Partido Revolucionario Institucional, a quien ha llegado a llamar cobarde y lo critica porque dice que no es candidato sino gerente, el priista se la reviró diciéndole que como no tiene nada que ofrecer creíble y que trae sobre su espalda la pesada losa de la Administración de Jorge Zermeño, mejor se dedique a su campaña. Y mientras ellos se "pican los ojos" y se sacan la lengua, el "Chico de Barrio" Luis Fernando Salazar (el que no es candidato) sigue por la libre como el chinito: "no más milando", a la espera de que sus adversarios se desgasten.

***

Donde el desinterés por las próximas elecciones está complicando más el panorama para algunos suspirantes que sueñan con una beca en el congreso federal y otro en el congreso local es en la provincia de los alacranes, donde los candidatos de una y otra alianza han tenido que recurrir a la guerra sucia y al robo de lideresas para tratar de levantar un poco en sus grises campañas. Nuestros subagentes disfrazados de comercial chafa del INE nos comentan que en la Hermana República de Gómez Palacio, donde hace unos días fue detenido un camión con despensas de la alianza que forman los antes archirrivales del PRI-PAN-PRD y con propaganda a favor de las candidatas al congreso federal Rocío Rebollo y al congreso local Susy Torrecillas, se prepara un golpe más que jurídico mediático, con el apoyo de varias oficinas federales a las que ahora sí les dio por afilar los colmillos y perseguir los delitos electorales. Habrá que ver cómo se pone el asunto.