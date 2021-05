Prohíben cubrebocas propagandísticos en Coahuila

El día de la jornada electoral estará prohibida la entrada a las casillas con cubrebocas que tengan propaganda política, así lo indicó a Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, IEC, Gabriela de León Farías.

La consejera indicó que en cada una de las casillas, los funcionarios, contarán con cubrebocas de repuesto para las personas que los requieran.

Aunque la vacunación arrancó desde el 28 de diciembre en Coahuila, la contingencia sanitaria continua en la entidad y el virus está activo, aunque con baja transmisión.

Por ello, el uso de cubrebocas es obligarlo en lugares públicos. Así es como se han desarrollado las campañas políticas.

En algunos casos los candidatos, además de regalar las clásicas playeras con su nombre, ahora han incluido cubrebocas con el nombre o logotipo de su partido.

En este caso, el 6 de junio, día de la elección no se permitirá que sean portados en las casillas. No se les impedirá la entrada, solo se les pedirá que lo cambien o se les proporcionará uno nuevo que no cuente con propaganda.

La consejera Presindenta del IEC, Gabriela de León Farías, indicó que se contará con casillas donde prevalezca la sana distancia, así como gel antibacterial y cubrebocas.

El IEC cuenta con una docena de medidas sanitarias con el fin de evitar que el covid 19 pueda propagarse entre los funcionarios de casillas y los votantes.

El secretario de Salud en Coahuila, Roberto Bernal, ha pedido a los partidos políticos y candidatos respetar las medidas básicas de prevención durante la actual emergencia sanitaria.

Para evitar contagios durante la jornada electoral dijo que se deben de realizar de manera permanente estrategias de mitigación, como limitar el número del personal en casilla, promover el acceso ordenado de votantes y una buena ventilación

Además del uso del cubrebocas y lavado de manos frecuente. También pidió a los ciudadanos que asistan preferentemente en transporte particular.