Reconocerán a maestros laguneros

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) a través del Departamento de Difusión Cultural, brindará un homenaje a los maestros Tomás Ledesma Fuentes y Héctor Irigoyen Infante, quienes por más de 30 años impartieron clases de dibujo artístico y canto, respectivamente, en la citada institución.

La ceremonia se realizará este próximo jueves 13 de mayo, en punto de las 10:00 horas, en la Galería de Arte, ubicada en las instalaciones de la Coordinación Unidad Torreón (Comonfort y bulevar Revolución).

En este tenor, el maestro Tomás Ledesma Fuentes, quien comenzó su andar creativo en una agencia de publicidad de Torreón, para luego migrar a Ciudad de México y dar forma a sus conocimientos en la Academia de San Carlos, comentó que el aprendizaje que le dejó la enseñanza fue reafirmar los conocimientos que previamente había adquirido.

"Todo lo que aprendí lo transmití. Transmitía honestamente todo, no me quedaba con nada. ¿Por qué? Porque yo tenía interés de que se hiciera una escuela de arte y trascendencia, ese era mi interés. Por eso le eché muchas ganas para que hubiera gente que aprendiera bien el proceso".

Ledesma quien ha empleado el lapso de la pandemia para trabajar en pinturas de su autoría y quien en 1998 obtuvo en Italia el Premio Firenze, se dijo agradecido con el reconocimiento de la UAdeC.

"Me da gusto que haya un homenaje. No me lo esperaba, creo que le eché muchas ganas a la enseñanza. Me da gusto que me den este reconocimiento, que es muy importante en esta etapa de mi vida".

Por su parte, Héctor Irigoyen Infante compartió que desde muy pequeño tuvo afinidad por el canto. "Nunca me vi en otra profesión".

Y es que educar la voz es sumamente interesante. Antes de la invención de cualquier instrumento, la voz era ya un instrumento musical. "Es interesante experimentar cómo se produce la voz, inclusive la voz hablada. Nuestro país había tenido una buena cultura vocal durante muchos años, pero se fue perdiendo".

Mencionó también que como maestro, aprendió de cada alumno a quien impartió clase.

"Cada alumno tiene que apropiarse la técnica, tiene que entenderla, y uno tiene que encontrar las características de cada persona".

Por último, se dijo emocionado y agradecido con la universidad por tan preciado homenaje.

Homenaje

Maestros Tomás Ledesma y Héctor Irigoyen * Jueves 15 de mayo. * 10:00 horas. * Galería de Arte de la Coordinación UAdeC Unidad Torreón (Comonfort y bulevar Revolución).