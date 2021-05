RECETAS PARA LA VIDA

¿Cómo cambiar el "chip mental" para dejar de sentir frustración, angustia e impotencia?

Los pensamientos que reviven viejas heridas terminan sofocando, y dañan la posibilidad para sanar.

Una persona que se siente agotada emocionalmente vive consumida en sus pensamientos. El recuerdo ingrato le provoca una sensación de desesperación que perpetúa la sensación y cree tener imposibilidad para poder soltar los problemas que le causan estrés y quitan la energía.

Un error usual radica en creer que si uno entiende por que la gente lastima y actúa en forma arrogante, humillante, despectiva etc. a lo mejor podría darle mayor sentido al maltrato recibido; por lo tanto, se podría recuperar el sentido común y la salud mental. Uno podrá dejar de sufrir cuando entienda el punto de vista del otro.

Sin embargo, las cosas no funcionan así. Si uno quiere dejar de sufrir y dejar de sentir frustración, angustia, y humillación lo que tiene que hacer es dejar de pensar en todo lo que le lastima y le hace sentir mal. Hay que cambiar la visión y la percepción de lo que sucede, es decir hay que cambiar el chip mental que se tiene para dejar de entender lo que no tiene explicación.

Una actitud sana sería: Soltar las expectativas de lo que debió de haber sido. Dejar ir las creencias de que uno está bien y el otro hace todo mal. No hay que pensar en el pasado, no hay razón para repetir y recordar ofensas, ni humillaciones, eso ya sucedió, no se puede cambiar.

Hay que dejar de pensar en el rechazo que sintió. No vale la pena analizar a la otra persona. Es importante enfocar la atención en lo que uno puede hacer, lo que uno puede cambiar y lo que uno tiene el control.

No es el otro, es uno el que debe de auto protegerse. Cuestionando ¿Cómo puedo ayudarme para ya no sentirme mal hoy?

Cambiar el chip mental implica tener un pensamiento creativo donde la atención esté dirigida en el bienestar personal y la solución accesible del conflicto que se vive. El cambio del chip radica en ver por uno en lugar de analizar a los demás.

Cuidarse a uno mismo, ponerse el salvavidas emocional, antes de hundiese en el mar de los lamentos y la tortura de los cuestionamientos. Es importante comer sano, dormir el tiempo necesario para descansar y recuperar la energía, hacer ejercicio y sobre todo pensar en forma positiva.

El pensamiento positivo, es un conductor efectivo para que uno se pueda enfocar en las cosas que nutren y en las cuestiones que alimentan el bienestar emocional. Reflexionar que puedo sacar de bueno, evaluar el mejor escenario y el pensar en los beneficios, aunque parezcan algo torcidos facilita que el cambio de chip sea exitoso.

Cuando este cambio se convierte en un proceso dificultoso, es recomendable tener la fortaleza para pedir ayuda y reconocer que uno se encuentra atorado o enganchado con aspectos negativos y destructivos de los demás.

LA RECETA

Cambiando el chip mental

INGREDIENTES:

Determinación - elección y motivación interna para dejar de pensar en lo que lastima

Amor Propio - reconocer la importancia de uno estar bien y aprender a protegerse

Creatividad - innovar nuevas formas de comunicarse y de ver la realidad

Pensamientos Positivos - encontrar las enseñanzas y las cuestiones que se pueden retomar

Distancia - alejarse del problema para entender la totalidad y no atorarse en los detalles

AFIRMACIÓN POSITIVA PARA CAMBIAR EL CHIP MENTAL

Tengo el control absoluto de mis pensamientos y elijo enfocar mi atención en las cuestiones que me nutren y me fortalecen. Puedo repensar y desechar lo que me lastima y me envenena mi alma. Me abro a la posibilidad de entender mejor no cargar los problemas ajenos. Tengo compasión por el enojo y los problemas de los demás. Mi forma de sentir no depende de cómo me traten. Tengo el valor para pensar positivo y proteger mi valor personal.

COMO HACER UN REINICIAR LA MENTE PARA TENER UNA VISIÓN POSITIVA:

1. Todos nos equivocamos con mayor frecuencia de lo que creemos. Hay que reconocer que las equivocaciones no limitan, ni marcan a la persona. De hecho, un error puede facilitar el reiniciar el chip mental y ajustar la visión para solucionar una situación.

2. Cambiar el chip mental no significa que uno está mal. Simplemente quiere decir que uno tiene la capacidad para reflexionar, aprender y adaptarse a los nuevos cambios y a las condiciones más modernas.

3. Reiniciar la mente o cambiar el chip mental requiere humildad y valor. Uno tiene que reconocer que siempre hay algo nuevo que aprender, hay que crear una versión más constructiva de las creencias e ideologías personales, renovar la forma de pensar.

Cambiar el chip mental, dejar de sufrir y tener una buena vida es aprender a quererse y encontrar una buena razón para vivir en plenitud.