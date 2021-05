Reconoce AMLO intromisión electoral

Al apoyar las investigaciones que realiza la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) en contra de los candidatos del PRI-PRD y de MC a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza y Samuel García, respectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que "está metiendo la mano" en el proceso electoral, pues manifestó que no puede ser cómplice de fraudes electorales.

En su mañanera, López Obrador acusó que "voceros del conservadurismo" se "rasgaron las vestiduras" porque la FEDE anunció que se había abierto una investigación contra los aspirantes.

"Yo apoyo esa decisión de la fiscalía. Aquí lo denuncié porque es un delito electoral, un candidato repartiendo tarjetas, valiéndose de la necesidad del pueblo, una compra de voto encubierta y descarada. Que investigue la fiscalía y que se aplique la ley, es delito grave el fraude electoral, si no, ¿para qué se creó la FEDE?, ¿para qué se reformó la Constitución, si va a seguir lo mismo?".

-Presidente, como usted presentó hace unos días las tarjetas rosas de Adrián de la Garza, hay algunos partidos que lo acusan ahora de que usted tuvo que ver en esta denuncia -se le preguntó.

-Pero, ¿cómo no voy a tener que ver? -respondió.

-Y que usted está metiendo la mano en las elecciones -se le cuestionó.

-Claro que sí, claro que sí, si aquí lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo, no podemos ser cómplices del fraude. Fueron tres días [en que estuvo denunciando la entrega de la tarjeta rosa]. Lo vi en las redes sociales y pensé que podía ser una noticia falsa, y luego ya se comprobó de que es real y hasta me enviaron una tarjeta. Yo siempre digo lo que pienso. Y esto lo tenemos que hacer todos los ciudadanos en los municipios, en las regiones, en los estados. Por eso, cuando me dices: "Usted dijo aquí…" Claro, y lo voy a seguir diciendo -contestó.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Presidente anunció que "de ninguna manera" se quedará callado ante lo que considere como prácticas de fraude electoral, y señaló que no le preocupa que el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo sancionen.

"¿Cómo siendo Presidente me voy a callar y voy a ser cómplice del fraude? De ninguna manera. Todos los ciudadanos tenemos que ayudar para dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, un sistema auténticamente democrático, establecer el hábito de la democracia, el respeto a la voluntad popular, el respeto a las decisiones del pueblo, el respeto a la opinión de la mayoría. Eso es fundamental", aseveró.

-¿No le preocupa que pudieran sancionarlo en el TEPJF, en el INE? -se le preguntó

-No (…) pues que ellos lo decidan. Yo creo que no, es mi obligación denunciar el fraude, y de todos los ciudadanos Es un mal que aqueja a la nación, el del fraude electoral -respondió.

"No ha habido democracia en México, Fox fue un traidor"

López Obrador aseguró que en la historia de México no ha habido democracia, y acusó al expresidente Vicente Fox de ser un traidor al avalar y respaldar el presunto fraude electoral de 2006:

"En la historia de México no ha habido democracia (...) ya lo hemos hablado en un repaso breve, tres siglos de dominación colonial, que dominaban virreyes que nombraban desde España. Luego se logra la Independencia, pero en dos periodos, uno de Santa Anna y otro de Porfirio Díaz, se llevan casi la mitad del siglo XIX.

"Y empezamos a dar los primeros pasos y el fraude del 88 y del 2006. Y fíjense la paradoja, quien llega por primera vez a la Presidencia desde la oposición, en el 2000, se convierte en un traidor a la democracia y avala, impulsa, el fraude en 2006".