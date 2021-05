Graban gritos de niño en Yucatán; se trataría de presunta violencia infantil

Recientemente en redes sociales ha trascendido un video que expone los gritos de un niño registrados en Mérida, Yucatán, hecho que se especula podría tratarse de un caso de maltrato infantil.

El material en cuestión fue compartido en Facebook por una usuaria de nombre Maria Aguilar, quien dijo que éste fue captado por la cámara de seguridad de su hogar durante el jueves cerca de la media noche, sobre la calle 65 de la colonia Pacabtún.

"No me gusta meterme en la vida de la gente pero... Lo grabó mi cámara, no sé de donde vienen los gritos, tampoco vi a nadie y nadie pidió ayuda pero se escucha horrible", escribió Aguilar.

En el clip con duración de un minuto con 7 segundos, se escuchan unos desesperados gritos infantiles mientras se aprecia a lo lejos la silueta de un niño que sale de una casa seguido por una figura adulta.

Tras la difusión del video, la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán informó a través de su perfil en Facebook que elementos de su Sector Oriente, habían acudido al lugar señalado en el video para investigar lo ocurrido, encontrándose con que supuestamente los gritos fueron emitidos por un menor de nueve años que 'se había golpeado de manera accidental'.

"Se entrevistaron con una ciudadana que manifiesta que los gritos fueron de un menor de 9 años de edad, hijo de su esposo, que se golpeó levemente de manera accidental. Los policías tomaron nota para el informe de los hechos al DIF".