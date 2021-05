Mujer hace ‘aterrador’ descubrimiento al comprar la película de El aro

Riley Cassidy contó su historia través de Twitter, junto con la imagen del DVD y la fotografía dentro, y la publicación se ha hecho viral.

"Tiré el DVD al fondo de mi estante y estoy demasiado asustada para siquiera mirarla jajaja", escribió Cassidy, agregando que la fotografía estaba fechada en 2005.

Internautas se toman su historia también con humor, comentando que el descubrimiento es tan divertido y espeluznante, algunos incluso haciendo alusiones a la película, que trata de personas que ven una cinta de VHS maldita y reciben una llamada telefónica que les dice que morirán en 7 días: “Ahora todos nosotros tendremos 7 días de vida o algo así” o “Siento que me has maldecido y esta persona saldrá de mi televisión”.

Bought a copy of The Ring at the thrift shop and it came with this totally not haunted photograph inside. pic.twitter.com/J7fTXuHt3f