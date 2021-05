Mujer denuncia a policías que la 'acosaron' porque sus shorts 'eran muy cortos'

A través de redes sociales una mujer denunció haber sido víctima de presunto acoso policial, después de que oficiales en un parque temático de Estados Unidos, la hostigaran por que 'sus shorts eran demasiado cortos'.

Identificada como Bailey Breedlove, contó mediante una publicación de Facebook que el día 30 de abril se encontraba de vacaciones con su familia en la ciudad de Oklahoma, donde aprovecharon para visitar el parque Six Flags. Sin embargo, cuando su hija de 11 años patinaba colina abajo con las ruedas que poseen sus tenis, policías del lugar empezaron a hostigarlas.

De acuerdo a la mujer, ella tomó la mano de su hija para irse, pero fue interceptada por una uniformada que la detuvo para decirle que 'sus shorts eran bastante cortos'.

"Me agarró del hombro para darme la vuelta y procedió a decirme que mis pantalones cortos eran demasiado cortos".

Ante esto, Bailey trató de caminar a donde se encontraba su novio, pero llegaron otros agentes que comenzaron a decirle que 'tenía que comprar otros shorts o tendría que abandonar el parque'.

La mujer y su familia fueron escoltados hasta la entrada del parque donde Breedlove señala que fue amenazada para que entregara una identificación, argumentando que tenía que hacerlo simplemente 'porque eran la policía'.

La madre de familia compartió un video en el que se le ve ser hostigada por los elementos de seguridad mientras a su lado su hija se ve atemorizada llorando.

Aparentemente hasta el momento Six Flags no se ha pronunciado al respecto y un capitán del departamento de policía de Oklahoma, contactó a la mujer para decirle que los sujetos que aparecen en el video no eran oficiales de la ciudad.