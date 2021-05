Persevera y triunfarás

"Persevera y triunfaras", crecí escuchando esa frase de mi padre. De chica creía que la comprendía, pero realmente no entendía todo lo que significaba esa frase, pero mi papá se encargo de que la recuerde al día de hoy. También cuando algo no me salía como esperaba y me angustiaba me repetía, "no vale la pena llorar por leche derramada". Hoy las entiendo e incluso las digo también.

Pero no solo es comprender estas frases, si no también hacerlas parte de tu vida. Es importante que nos inculquen esto de chicos, el no conformarnos con lo rápido y fácil, que hoy en día veo que sucede mucho, si no mostrarles a los niños que con paciencia y perseverancia van a lograr la fortaleza y lo que se propongan en sus vidas. ¿Cuántas veces te ha pasado que quieres hacer algo, se te dificulta y lo dejas? Es más normal de lo que crees, y me parece que todos hemos estado en esa posición en algún momento de la vida y de esto es lo que quiero hablar. A veces parece más fácil tirar la toalla, dejar de perseguir eso que quieres, que anhelas porque el camino se está complicando más de lo que creías o esperabas, porque encuentras adversidades, frustraciones y decides hacerte a un lado, pero realmente ¿vale la pena dejar todo de lado? ¿Dejar de perseguir eso que quieres? quizás el camino sea más difícil de lo que pensaste, pero ¿pensaste también la felicidad, el orgullo que te va a generar el poder llegar a ese punto que quieres? Las personas perseverantes luchan por lo que quieren alcanzar, invierten mucho tiempo en eso, mucha dedicación, terminando eso que empezaron sin importar los obstáculos que se les pongan en el camino. Puede pasar que se fracase, claro que sí, es parte del juego, lo importante es no quedarse con eso, si no volver a intentarlo las veces que sea necesario, para lograr el objetivo deseado. La satisfacción que te genera el poder lograr algo que venias buscando, anhelando, nada te la puede dar y realmente es increíble. Que ese sea tu motor para seguir adelante y no bajar los brazos. Tienes que tener en cuenta que al ser perseverante vas a tener que hacer cosas que no te gusten, quizás no es lo que elegirías, pero sabes que es necesario para lograr el objetivo deseado. Vas a tener que enfrentarte a tus miedos, a adversidades, muchas veces a arriesgarlo todo. Recuerda que el miedo te paraliza, no dejes que te venza. Tienes que ser muy exigente contigo y hacer todo por esa meta que crees posible, paso a paso y vas a lograrlo, pero lo más importante de todo esto es que lo hagas con satisfacción, con alegría, sabiendo que lo que estás haciendo es perfecto, así como es. Así que ya sabes la próxima situación desafiante que se te aparezca piensa bien si quieres actuar desde la posición fácil y cómoda o quieres ser perseverante e ir por tus sueños.