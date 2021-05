Proponen diálogo sobre arte en la pandemia

La pandemia por COVID-19 ha dejado una lista interminable de lecciones. Cada individuo tiene su propia experiencia ante este fenómeno, un cúmulo de vivencias que se añaden a la eterna transformación del ser humano. En este contexto, un grupo de artistas laguneros prepara un conversatorio para compartir sus testimonios y abrirse hacia las perspectivas de sus colegas.

Este encuentro, que se realizará el próximo sábado 15 de mayo a las 19:00 horas, en El gato jazz store (Santiago Lavín 117, entre Hidalgo y Morelos) en el centro de Gómez Palacio, es organizado por los artistas Caporal y Anco, ambos integrantes de Rango Bajo, reconocido colectivo de hip hop en La Laguna.

En entrevista, Caporal expresó que la falta de actividad durante la pandemia fue el pretexto para organizar este conversatorio, donde participarán artistas como el arquitecto Gustavo Montes, Erika Colón, Israel Herrera, el maestro Alonso Licerio, Norberto Treviño, Non Lara, Bolsa13, Julika, así como los propios Anco y Caporal.

"A raíz de esto estuvimos platicando con diferentes colectivos, pues los artistas que irán son representativos de diferentes colectivos y estilos, como hay artistas urbanos también hay artistas del 'arte formal'. Y decidimos hacer el conversatorio para platicar acerca de los planes que se tienen para ahora que se reactive la situación cultural y también sobre las cosas que estuvieron produciendo en el transcurso de la pandemia".

Caporal indica que el periodo de inactividad les afectó como artistas, sobre todo en el estado anímico. Si bien es cierto que al iniciar la pandemia se efectuaron muchas estrategias para distribuir la cultura y el arte a través de la virtualidad, hubo un momento donde la creatividad fue mermando.

"Antes de la pandemia había muchas actividades en la calle: murales, eventos de hip hop. Llegó la pandemia y el artista siempre busca, más que nada, estar en un continuo desarrollo, de poder expresar las cosas y más cuando son eventos al aire libre. Yo llegué a platicar con algunos de mis compañeros y algunos perdieron a sus papás, otros a sus abuelos. Por una parte estuvieron más creativos, pero también llegó a un límite, a media pandemia, de que la gente no producía, teníamos varios proyectos en línea y a veces los colegas no se conectaban, no seguían la continuidad, como que sí estaba afectando psicológicamente a los mismos artistas".

El artista gomezpalatino agrega que la mayoría de los artistas invitados tienen como vínculo a la disciplina del grabado.

"La principal motivación fue ver caras, tener la emoción de volver a ver a un compañero. Por ejemplo, al maestro Licerio tiene un año que no lo vemos personalmente y quisimos hacerlo lo más ameno, platicando con las cuestiones de los proyectos personales de cada quien. Más allá de hacer una reunión y saludarnos, es dar un contenido con este conversatorio".

Actualmente, La Laguna está experimentando una etapa de reactivación cultura. En Gómez Palacio se han acentuado los eventos de hip hop cada fin de semana (cabe recordar que esta ciudad es capital nacional en materia de esta subcultura). Ante esto, Caporal ve con optimismo la reacción del público.

"Vi un cambio muy positivo en la gente. A veces en los eventos de hip hop había situaciones de riñas y estos últimos eventos he visto a la gente, a los colectivos que no se llevaban, saludándose todos muy chido. Como que hubo un cambio de conciencia, se ve un cambio así muy, muy radical de conciencia, positivo (…) Yo digo que todo esto que pasó va a ayudar mucho a todos en la cuestión artística, en el hip hop y sí se ve un cambio positivo".

Por último, el artista invita a que no se pierda la transmisión virtual del diálogo, a través de la cuenta de Facebook de El gato jazz store. "Va a ser muy enriquecedor para todos porque es el punto de vista de cómo vivió la pandemia cada quien. Y también se pueden obtener herramientas de cómo darle seguimiento (…) Es sacar todo de ahí, las herramientas pues que le puedas entender a los maestros".

Caporal espera que este evento no sea visto como una simple reunión, sino que espera lograr un efecto para que se realicen más actividades similares.