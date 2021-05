Regresan a Torreón las noches de museos

Tras suspender los festejos del Día Internacional del Museo durante 2020, los museos municipales de Torreón retomarán la tradición y efectuarán las actividades de las Noches de Museos.

Será este sábado 15 de mayo cuando cinco recintos culturales de la ciudad abran sus puertas para ofrecer recorridos guiados en un horario de 18:00 a 21:00 horas.

El Museo del Algodón, Museo del Ferrocarril, Museo Histórico Casa del Cerro, Canal de la Perla y Museo de la Moneda, son las instituciones laguneras que se participarán en la festividad.

Cinthia Gáspar, directora del Museo del Ferrocarril, comentó que en 2021, el Día Internacional de los Museos, que marca el Consejo Internacional de Museos (ICOM) tiene como eslogan la frase: "El futuro de los museos: recuperar y reimaginar".

"Nosotros como museos históricos en Torreón siempre estamos presentes junto con la Red de Museos de La Laguna, que ya tiene más de 15 años siendo parte importante del Día Internacional de los Museos".

Los recorridos se realizarán por separado en cada recinto, pues la pandemia no permite que las instituciones gestionen actividades en conjunto como en ediciones pasadas.

"Lo que buscamos es seguir ejerciendo el rol de guardianes para el acervo cultural de la humanidad. Así somos los recintos, los museos, y no solamente los museos municipales, sino los museos del resto del mundo. No quisimos dejar pasar la fecha porque el año pasado no pudimos realizar actividades presenciales, pero sí hubo una que otra virtual".

Cabe recordar que desde el pasado mes de septiembre, los museos municipales reabrieron sus puertas en un horario de lunes a viernes, de 10:00 a 16:00 horas.

Para los recorridos del sábado 15 de mayo, se ha diseñado un protocolo especial que respete las medidas sanitarias ante la pandemia. Este consiste en solicitar un boleto gratuito por persona, mismo que controlará cada recinto. También se puede llamar a los museos para apartar lugares.

La cantidad de visitantes varía según el recinto. En el caso del Museo del Ferrocarril, se admitirán grupos de 7 a 10 personas cada media hora. El uso de cubrebocas es obligatorio.

El Día Internacional del Museo se celebrará el 18 de mayo, pero se eligió el sábado 15 para que más público pudiese asistir.

Recorridos

Noches de Museos

Sábado 15 de mayo.

De 18:00 a 21:00 horas.

Entrada gratuita.

Boletos disponible con los museos municipales participantes.