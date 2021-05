Defiende Samuel García su campaña en Nuevo León

Aseguró "no tener nada que ocultar" y defendió que en su campaña "no hay ninguna irregularidad y mucho menos en mi vida personal o profesional".

Sostuvo que "de lo único que soy culpable es de ir arriba en las encuestas".

A través de redes sociales sostuvo "estoy convencido de que la única razón detrás de todas las denuncias, ataques y difamaciones que han surgido en las últimas semanas contra mí y mi familia, es que vamos a ganar la gubernatura de Nuevo León. Ánimo, la vieja política ya se va".

Salen en su defensa PRI y MC

A su vez, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno y el de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, salieron en defensa de sus candidatos.

Moreno acusó a la Fiscalía de crear un distractor "para evadir su responsabilidad en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México".

Defendió la legalidad de su campaña y sostuvo que Adrián de la Garza lidera las encuestas.

Por su parte, Castañeda pidió al presidente López Obrador "sacar las manos" del proceso electoral.

