Sin registrarse casos de mayores de 60 años con COVID en varias semanas: Bienestar Piedras Negras

Mirtala Barrera Tamez, directora de Bienestar Social en el municipio de Piedras Negras, dio a conocer que continúan sin registrarse casos positivos de adultos mayores de 60 años en la ciudad; lo cual consideró muy satisfactorio y en donde tiene que considerarse que la mayor parte de dicho grupo vulnerable ya fue vacunado contra el COVID-19.

"Ha bajado considerablemente el número de activos-positivos en Piedras Negras y lo extraordinario y maravilloso es que, estamos hablando, de que en las últimas semanas ya no hay personas mayores de 60 años, activos-positivos", dijo la funcionaria municipal.

Consideró que esto que es un gran logro de la comunidad que ya se vacunó, pues ya están protegidos las personas mayores de 60 años y ya pasó el tiempo prudente de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna.

"No está focalizado en una sola colonia, estas personas activo-positivas, si no que están diseminadas en diferentes lados de piedras Negras y, ya el centro, definitivamente ya tenemos más de tres, cuatro semanas que ya no tenemos ninguna persona, cuando llegamos a tener semanas y meses con personas positivas", precisó Barrera Tamez.

Detalló que, lo anterior, conforme a los datos del programa de Georreferencia, con el cual siguen trabajando y a través, del cual le dan seguimiento a todos aquellos pacientes activos-positivos en Piedras Negras; a través de un equipo multidisciplinario para darle seguimiento a estas personas.