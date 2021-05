Dice Adrián de la Garza sufrir presunto acoso por personal de FGR

Adrián de la Garza Santos, candidato de la coalición PRI-PRD al gobierno de Nuevo León, afirmó que personal de la Fiscalía General de la República, seguramente por órdenes de Morena y de su presidente, ha estado acosando a sus simpatizantes para que hagan incriminaciones en su contra, a fin de meterlo a la cárcel o descarrilar su candidatura.

En cambio, señaló, es incongruente que hace tres semanas acusó ante la FGR con pruebas claras y contundentes al candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, por lavado de dinero y presuntos vínculos con la delincuencia organizada, pero no se le ha investigado.

El aspirante del tricolor declaró que algunas personas que lo apoyan están siendo hostigadas por supuestos empleados federales que dicen pertenecer a la Fiscalía General de la República, para tratar de dañar su candidatura.

"Sé que ya hay gente de la Fiscalía General de la República, todo este fin de semana, y seguramente por órdenes de Morena y de su presidente, han estado acosando a muchos ciudadanos de este estado, tratando de sacarles alguna declaración para incriminarme porque me quieren descarrillar de esta contienda, están tratando de intervenir de esta manera para beneficiar a Morena y a sus partidos satélites, pero no lo van a lograr", señaló.

"Tenemos detectado en las colonias que lo están haciendo. Ustedes saben que cuando hablo yo, hablo con pruebas, hablo con conocimiento de causa y se nos hace muy grave, muy delicado que ya tengan que intervenir instituciones serias que se encargan de darle seguridad a todos los mexicanos, pero que tengan que intervenir ahora de manera electora", expuso el abanderado del PRI y el PRD al gobierno de Nuevo León.

De la Garza insistió, "me parece muy grave, incongruente, además, si dicen que su candidato va ganando, pues qué les preocupa", preguntó el priista, quien ha dicho que Samuel García, aspirante de MC, es ahora el candidato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El aspirante dijo que en las encuestas serias él va en primer lugar y afirmó que defenderá la decisión de los ciudadanos. Señaló el aspirante, "me quieren meter a la cárcel, me quieren de alguna manera descarrilar a través del acoso a muchos ciudadanos de este estado, me lo han estado diciendo, me lo han estado comunicando".

Reiteró que quienes acosan a sus simpatizantes para que lo incriminen, son elementos de la Fiscalía General de la República que fueron enviados directamente desde México para tratar de descarrilar este proyecto, "pero no lo van a lograr, tenemos la razón, tenemos la razón jurídica también, pero sobre todo tenemos la razón popular", expresó.