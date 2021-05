Han vacunado contra COVID a mujeres embarazadas: Jurisdicción Piedras Negras

La Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras, dio a conocer que desde que inició la Estrategia Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en los municipios que le corresponde, se han vacunado a mujeres embarazadas y hasta el momento no se ha registrado ninguna reacción negativa al biológico.

Iván Alejandro Moscoso González, titular de la mencionada dependencia, estableció que en los manuales y lineamientos para la vacunación contra el Coronavirus, el embarazo no está considerado como una contraindicación, manifestó.

"El embarazo no está en la categoría de contraindicación absoluta. La cuestión aquí, es que no se realizaron los estudios en este grupo de personas, no se realizaron estudios en mujeres embarazadas", estableció Moscoso González.

Aunque no se tiene una cifra de la cantidad de mujeres embarazadas que han sido vacunadas contra el COVID-19, estableció que no se ha tenido ninguna respuesta negativa.

"Lo que se recomienda aquí es, ponderar el riesgo-beneficio de aplicársela. Si es una persona que, su profesión o actividad implica riesgo por estar en contacto o constante contacto con personas posiblemente enfermas; pues obviamente el beneficio supera el riesgo de aplicarse la vacuna, por lo cual se recomendaría aplicarse la vacuna en esos casos", indicó Moscoso González.

Puso como ejemplo, los trabajadores de la salud y aquellas personas que trabajen en oficinas con contacto directo con muchas personas, a quienes se les recomienda aplicársela; siempre y cuando sea con el conocimiento y avalado con el médico que esté tratando a la persona.