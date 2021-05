Graban el momento en el que helicóptero se estrella en un lago en China

El suceso fue captado en el Lago Erhai, ubicado en la provincia de Yunnan, China, cuando un helicóptero que estaba tratando de recolectar agua para combatir un incendio forestal perdió el control en el aire y se desplomó sobre el lago.

Hasta el momento, las autoridades han reportado la muerte de dos miembros de la tripulación, mientras que los otros dos fueron reportados como desaparecidos. Las autoridades también informaron que se desconocen las causas del siniestro y se está llevando una investigación al respecto, recogió el portal Ruptly.

Just in: A rescue #helicopter on a #wildfire mission has fallen into Southwestern #China’s Erhai Lake. Emergency services have arrived. No casualties have been reported so far. Pray for the best pic.twitter.com/DPcj7JnB84