Balcón colapsa durante celebración de cumpleaños y deja 9 heridos

Al menos 9 personas resultaron heridas luego de que un balcón en donde se estaba celebrando un cumpleaños colapsó sobre un área rocosa.

El accidente ocurrió en Malibú,California, cuando un grupo de alrededor de 15 personas estaban en el balcón de una casa rentada celebrando un cumpleaños y la estructura colapsó, provocando que los invitados cayeran entre tres y cuatros metros hacia una zona rocosa.

Nueve invitados sufrieron heridas a causa del accidente y cuatro tuvieron que ser trasladados a un hospital, con dos de ellos en condición crítica, de acuerdo al portal CBSLA.

La casa en donde ocurrió el accidente originalmente fue rentada a través de una aplicación, en donde especificaba que tenía una capacidad para máximo seis personas y que no se podía realizar fiestas dentro de ella. La dueña de la propiedad, quien prefirió no ser identificada, reveló que cuando se dio cuenta que había decenas de personas en el lugar, ella llamó a sus inquilinos y le pidió que no dejara entrar a tantas personas, reportó el Daily Mail.