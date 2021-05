Mamás de desaparecidos encabezan marchas en varios estados de México

Para las madres de miles de desaparecidos en el país este 10 de mayo no se celebra nada, al contrario, se manifiestan en varios estados del país para exigir a las autoridades que actúen al respecto.

En la ciudad de Morelia, Michoacán, cerca de 30 personas, la mayoría madres con hijos desaparecidos, se manifestaron este 10 de mayo afuera de la 21 Zona Militar.

Las mujeres indicaron que para ellas este Día de la Madre no es un festejo, sino un incentivo más para continuar la búsqueda de sus hijos o hijas desaparecidos.

Reiteraron su exigencia de que las autoridades acaben con la desaparición forzada de personas que tanto dolor le ha causado a miles de familias.

Las no más de 30 manifestantes fueron acompañadas por representantes de organismos no gubernamentales, colectivos de búsqueda de personas y de defensores de Derechos Humanos.

"Ni perdón ni olvido": madres de desaparecidos marchan en Xalapa

Madres de personas desaparecidas marcharon por las principales calles de la ciudad Xalapa, capital de Veracruz para recordar a las autoridades y a la sociedad que no celebran el Día de la Madre.

"Ni perdón ni olvido", gritaron las mujeres integrantes de diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

Desde el panteón Palo Verde, donde aseguran que hay fosas clandestinas, las madres marcharon con pancartas en mano.

"El regalo que las madres deben tener es saber dónde están sus hijos", rezaba una de ellas y otra lamentaba: "Deberíamos estar celebrando a mi mamá, pero estamos buscando a mi papá".

Y denunciaron que la Fiscalía General de Veracruz (FGE) se niega a realizar exhumaciones en puntos en los que se cree existen fosas clandestinas, como en el caso del panteón Palo Verde.

"Ayuntamiento no deja (que haya búsqueda), no entiendo cuál es el problema, tiene años que luchamos para que nos dejen entrar y no lo hacen, ¿cuál es el temor?", acusó la integrante del del Colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos, María Magdalena Calter.

Lamentó la burocracia que encuentran en instituciones oficiales para poder entrar a realizar búsquedas de fosas clandestinas.

"Nosotros no le queremos hacer daño a nadie. Son papeles tras papeles, llevar documentos y así nos hemos ido, llevando papel tras papel", señaló.

Aseguraron que viven una doble desaparición por autoridades, pues el ocultamiento de la información sobre cuerpos inhumados en el área de fosa común, constituye grandes violaciones a los derechos humanos de las familias desaparecidas.

Por su parte, María Elena Gutiérrez del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos Veracruz, aseguró que la fosa común no es un lugar de resguardo, se convierte en fosa clandestina también y se violentan los derechos humanos de la persona que está ahí y las familias.

"¿Dónde estás?" dicen madres de desaparecidos en Culiacán

Con los rostros de sus seres queridos ausentes y con pancartas alusivas a sus desapariciones forzadas, madres de víctimas que permanecen sin ser localizados, marcharon desde las escalinatas del templo de la Lomita, icono de la capital del estado, hasta el atrio de catedral, donde se colocaron con sus mensajes.

Durante su desplazamiento por la principal avenida, exhibieron pancartas con los textos: ¿Dónde estás papá te extrañamos?; "Gobierno le faltan huevos para buscar a los desaparecidos", entre otros

En el marco por los festejos del Día de las Madres, el colectivo de Sabuesas Guerreras" volvieron a visibilizar su dolor y las imágenes de sus hijos, esposos, hermanos y familiares que permanecen en calidad de desaparecidos y reclamaron a las autoridades judiciales, su poco interés por localizarlos.

Desde temprano, decena de madres de familia, esposas y hermanos de las víctimas de las desapariciones forzadas, se concentraron en las escalinatas del templo católico de la Lomita, en la colonia Guadalupe, de donde iniciaron un desfile, con pancartas y las fotos de los que se mantienen en calidad de no aparecido.

María Isabel "N", fundadora del colectivo de rastreadoras, cuyo hijo Josimar García Cruz, elemento de la Policía Municipal de Culiacán fue sacado de su domicilio en enero del 2017, por hombres armados, expuso que a cuatro años del suceso, no tiene avances en las investigaciones sobre su paradero.

En su desplazamiento por la avenida Álvaro Obregón, principal vía de comunicación de la capital del estado, en una parada frente al Palacio Municipal, demandaron al alcalde que brinde la seguridad necesaria a las familias, ante las continuas desapariciones forzadas de hombres y mujeres de todas las edades.

Las activistas y madres, con hijos desaparecidos, colocaron en paredes y postes, las fotografías de sus seres queridos que permanecen no localizados, para visibilizar lo que sucede en Culiacán y el resto del estado.

En las escalinatas del atrio de catedral, desplegaron grandes lonas, con fotos y datos de los desaparecidos y cartulinas con varios textos, alusivos al reclamo de su búsqueda por parte de las autoridades judiciales.

No hay avances en investigaciones: madres en Baja California Sur

Madres de personas desaparecidas se manifestaron esta mañana en La Paz, Baja California Sur exigiendo a las autoridades la búsqueda y localización de sus hijos.

En el marco del Día de las Madres, decenas de mujeres marcharon por avenidas de esta capital reclamando la falta de avances en las investigaciones y exigiendo un fuerte respaldo a los familiares en las jornadas de búsquedas.

Con pancartas, lonas, cartulinas, vestidas de blanco, con gorras y sombreros, mujeres y familiares que las acompañaron avanzaron hacia el Palacio de Gobierno en donde realizaron un pase de lista y siguieron con las consignas.

En la protesta se informó que desde la crisis de inseguridad, con un alza en 2017, en BCS se tiene un registro de 380 personas desaparecidas, tan solo en lo que va del 2021, suman 41, informaron integrantes del Colectivo de Búsquedas por La Paz.

Al contingente también se sumaron madres integrantes de colectivos de Los Cabos, quienes arribaron a esta capital para demandar también a las autoridades por la falta de resultados.

"Hasta que no sean sus muertos no nos harán caso", expresó Ángela Flores, una de las manifestantes.

Gabriel Manríquez, coordinador del Colectivo Búsquedas por La Paz, tiene desaparecidos a sus padres, su madre Yolanda Manríquez (2017) y Felipe de Jesús Álvarez (2020). Frente a ello, manifestó que este día no es una celebración.

"Nosotros seguimos exigiendo justicia. No tenemos nada que celebrar, queremos que las autoridades investiguen, que hagan su trabajo", puntualizó.