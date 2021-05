'Ni perdón ni olvido', madres de desaparecidos marchan en Xalapa

Madres de personas desaparecidas marcharon por las principales calles de la ciudad Xalapa, capital de Veracruz para recordar a las autoridades y a la sociedad que no celebran el Día de la Madre.

"Ni perdón ni olvido", gritaron las mujeres integrantes de diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

Desde el panteón Palo Verde, donde aseguran que hay fosas clandestinas, las madres marcharon con pancartas en mano.

"El regalo que las madres deben tener es saber dónde están sus hijos", rezaba una de ellas y otra lamentaba: "Deberíamos estar celebrando a mi mamá, pero estamos buscando a mi papá".

Y denunciaron que la Fiscalía General de Veracruz (FGE) se niega a realizar exhumaciones en puntos en los que se cree existen fosas clandestinas, como en el caso del panteón Palo Verde.

"Ayuntamiento no deja (que haya búsqueda), no entiendo cuál es el problema, tiene años que luchamos para que nos dejen entrar y no lo hacen, ¿cuál es el temor?", acusó la integrante del Colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos, María Magdalena Calter.

Lamentó la burocracia que encuentran en instituciones oficiales para poder entrar a realizar búsquedas de fosas clandestinas.

"Nosotros no le queremos hacer daño a nadie. Son papeles tras papeles, llevar documentos y así nos hemos ido, llevando papel tras papel", señaló.

Aseguraron que viven una doble desaparición por autoridades, pues el ocultamiento de la información sobre cuerpos inhumados en el área de fosa común, constituye grandes violaciones a los derechos humanos de las familias desaparecidas.

Por su parte, María Elena Gutiérrez del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos Veracruz, aseguró que la fosa común no es un lugar de resguardo, se convierte en fosa clandestina también y se violentan los derechos humanos de la persona que está ahí y las familias.