Descarta comprar su casa soñada al notar algo ‘extraño’ en Google Maps

La autora Sally Doherty había encontrado la casa ideal en Surrey, Reino Unido, cuando decidió mirar la propiedad en Google Maps.

Para su sorpresa, una imagen de Google Sreet View le bajó los ánimos, pues frente a la casa aparecen unas ‘piernas editadas’, recortadas. “Cuando estás mirando a Street View y luego aparecen dos piernas incorpóreas”, escribió Doherty en su cuenta de Twitter, recoge el diario Mirror.

La imagen luego se hizo viral y sobra decir que la mujer decidió no adquirir la propiedad. "Al principio, estaba completamente asustada. Creo que inhalé bruscamente. Luego fue más un '¿Qué diablos...?' mientras trataba de entender qué estaba pasando. Quiero decir, se suponía que Street View me llevaría a una casa y de repente... piernas incorpóreas. No soy realmente supersticiosa, pero me desanimó un poco la propiedad porque parecía estar bastante aislada y en medio de la nada, y la imagen de Street View obviamente no ayudó. ¿Supongo que las piernas pertenecen a la persona que estaba tomando las fotos de Street View? Tal vez no, y no queremos destruir la magia”, comenta la escritora de 36 años.

When you’re looking at street view and then two disembodied legs pop up. pic.twitter.com/bJX9YZv3nV — Sally Doherty writes ‍ (@Sally_writes) April 20, 2021