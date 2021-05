Santos finalmente está en la liguilla. Como haya sido, el equipo de Guillermo Almada está ahí goleando y convenciendo. No pudo evitar el repechaje pero ya en él, lo jugó como nadie, tanto, que el eliminar al Querétaro con un 5-0 lleno de cosas especiales ha hecho soñar a la hinchada albiverde, y ¿por qué no? Ya estando adentro se vale soñar y pensar en la séptima, sin embargo, yo les propongo un sueño previo, una simulación, un asalto mental. Imaginemos por un momento que el Santos que venció al Gallo fue el habitual del torneo regular, que cayó al quinto lugar por azares del destino.

Soñemos que el 11 de ayer es el que Almada tiene usando meses, que Ayrton es un crack que anotó 8 goles en el torneo y contra Querétaro, su golazo fue uno más, simplemente uno más de los muchos que ha regalado.

Soñemos que Diego Valdés se tiene comprometiendo de esa manera dos torneos, que es el líder creativo en el ataque guerrero, que nunca se lesionó y contra los Gallos tuvo un día más en la oficina. Soñemos que el 5-0 es una goleada, si, pero que no sorprende a nadie ya que el Santos siempre genera muchas oportunidades que indistintamente aprovechan sus atacantes, desde Nando Gorriarán pa’ arriba.

Soñemos que el Mudo Aguirre es ese 9 killer que nos hizo olvidar a Furch, Soñemos que la meta en cero es una sana costumbre que solidificaron los excelentes centrales y arquero que tiene el cuadro lagunero.

Soñar no cuesta nada y menos cuando el sueño ya se dejó ver a manera de boceto contra el Querétaro. Ya vimos que es posible que el Santos se muestre poderoso y sólido. Quizá el sueño más frecuente de los santistas será no volver a las andadas contra el Monterrey, que el equipo no se vuelva a esfumar y que por el amor de dios no vaya a ocurrir alguna lesión importante para nadie pero sobre todo que no se vaya a lesionar ningún titular de experiencia, eso sería catastrófico.

La prueba más difícil para Guillermo Almada ya está en la mesa y el uruguayo ya estudia sus mejores opciones, soñemos que esta vez acierta y se presenta con opciones para vencer a un plantel como el de Monterrey que es un avión de lujo. El sábado Santos demostró tener un plantel de respeto. Almada tiene la invitación del destino para quitarse la etiqueta para mi absurda de que no sabe jugar partidos grandes o un sistema que no tiene mayor ciencia como la liguilla.

Manye Castil // @manyecastil