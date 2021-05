Exige Moreno justicia por tragedia en línea 12

El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, señaló que es una vergüenza lo que declaró la senadora de Morena, Margarita Valdez, en su última visita a La Laguna con respecto a la tragedia de la línea 12 del Metro.

"Es algo verdaderamente fuera de lugar, es una vergüenza que piensen eso, es un error de una obra que construyó un gobierno de Morena y tienen que asumir la responsabilidad y resolver este tema porque hay víctimas y vidas humanas de por medio. Lo que queda claro es que salieron buenos para criticar pero pésimos para gobernar", dijo "Alito" Moreno.

La senadora había declarado previamente respecto a la tragedia del metro en la que murieron 26 personas que:"No sabe uno si hay gente perversa que en un descuido va y le mueve a la ballena para que se caiga", durante una conferencia de prensa.

Al respecto el dirigente nacional del PRI, quien realizó una gira por La Laguna de Durango en apoyo a sus candidatos, dijo que lo que está claro es que no hubo el mantenimiento requerido en el Metro.

"Lo que queda claro es que son obras a las que no le dieron mantenimiento. Es una irresponsabilidad de los gobiernos de Morena, de no darle el mantenimiento a tan importante obra. Es responsabilidad de ellos y es una tragedia que hay que atender y resolver pues ha quedado claro que no tienen capacidad para gobernar", acotó Moreno.