Se lanza Muñoz Ledo contra 4T por línea 12

Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal por Morena, afirmó que la tragedia de la Línea 12 del metro de la Ciudad de México "le está estallando en la cara, en el hocico" al gobierno de la cuarta transformación, por lo que se pronunció por una investigación profunda con especialistas y aseguró que este caso es la prueba de fuego para el gobierno previo a las elecciones.

En entrevista , el legislador morenista reconoció que en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene nada que ver, sin embargo, como promotor de la lucha contra la corrupción y jefe del Estado mexicano, debe exigir que se indague todo lo que tiene que ver con la construcción de la Línea Dorada, pues en caso contrario "pierde autoridad".

Informó que por respeto a las víctimas, la presentación pública del Movimiento por la República se pospone y será presentado de manera pública pasando las elecciones del 6 de junio.

"El asunto de Tláhuac está en toda la prensa internacional, están ahí las viejas prácticas corruptas, y Tláhuac prueba que la 4T no es el combate a la corrupción, sino permitir la corrupción y hay complicidades profundas. Tláhuac le está estallando en la cara, en el hocico al régimen. ¿Qué no lo ven?".

"La prueba de fuego del gobierno antes de las elecciones no es el Movimiento por la República, es el escándalo de Tláhuac".

Muñoz Ledo recordó que se ha probado que en la construcción de la Línea 12 se invirtió una "fortuna brutal", puesto que se triplicaron los costos que originalmente se habían calculado.

Indicó que se debe de llevar a cabo una indagatoria seria y profunda donde participen ingenieros, especialistas, e incluso políticos, para saber qué pasó realmente en este accidente que suma ya 26 muertes, pues manifestó que Morena y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador pierde autoridad, pese a que no está involucrado.

El diputado federal señaló que de no aclararse este evento, el gobierno no puede seguir.

"Se debe de realizar una investigación seria con ingenieros, con investigadores, políticos, para saber qué pasó en Tláhuac. El gobierno del régimen no puede seguir si no se aclara este evento, porque pierde autoridad moral el Presidente de la República cuando en verdad es el único que no está involucrado en este caso".

Porfirio Muñoz Ledo señaló que en respeto por las víctimas, se decidió que el "Movimiento por la República" será presentado de manera pública pasando las elecciones de junio, y aseguró que de 40 integrantes, ya son más de 500 quienes se han adherido.

Detalló que este esfuerzo busca realizar "una gran defensa" a los organismos autónomos, y lo más importante es impedir que se viole la Constitución en el tema de la controversia constitucional de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Sin embargo, señaló que el tema del combate a la corrupción del metro capitalino también podría ser parte de sus defensa.

"Hemos decidido aplazarlo. De 30, 40 personas que éramos, ahora ya somos como 500, y ya tenemos lugar fisicamente donde vernos. Al aire libre ya no es posible por estas lluvias, y estamos posponiendo hasta después de las elecciones de junio la conformación del Movimiento por la República.

"Vamos a trabajar temáticamente estos asuntos, por ejemplo la corrupción en el metro; otro tema es la de defender a los organismos autónomos, el otro que es, quizás, el más importante, es la violación a la Constitución en materia de la controversia constitucional de la Ley Orgánica del Poder Judicial", aseveró.