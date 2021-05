Se desata pelea en centro comercial y apuñalan a un hombre

El incidente ocurrió en Londres, Inglaterra, cuando un grupo de jóvenes comenzó a pelear dentro de una tienda departamental, tirando varios maniquís y artículos mientras peleaban en el pasillo.

Durante la pelea, un hombre de 20 años de edad fue apuñalado en la pierna y tuvo que ser trasladado al hospital una vez que la disputa, la cual duró aproximadamente un minuto, terminó.

Las autoridades arrestaron a siete personas, incluyendo al joven que fue apuñalado y a una mujer, y el suceso aún está siendo investigado, reportó el portal Metro.

More video from what happened in @Selfridges on Oxford Street.. pic.twitter.com/Cc0pfgtz5A