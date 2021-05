Puente se fractura y hombre queda colgando a 100 metros de altura

El incidente ocurrió en Longjing, China, cuando un hombre estaba recorriendo un puente colgante de piso de cristal transparente y vendavales de hasta 144 km/h azotaron a la estructura, la cual comenzó a debilitarse y los paneles del piso se cayeron, provocando que el turista quedara afianzado a aproximadamente 100 metros de altura.

Luego de unos momentos, autoridades y bomberos, así como empleados del resort cercano al puente guiaron al hombre para que gateara a través de las vigas para que pudiera llegar a salvo tierra firme.

El turista resultó herido a causa del accidente y ha estado recibiendo ayuda psicológica, reportó el Daily Mail.

Someone was trapped high up on a suspended glass walkway at a scenic spot in north east China yesterday when high winds caused glass panels to fall out around them. They were eventually able to climb to safety. pic.twitter.com/0vkFHasyWh