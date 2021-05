Criminal tragedia en línea 12 del metro

La tragedia sacudió a México, tras el criminal desplome de dos carros del Metro que circulaban por el tramo elevado de la Linea 12, cerca de la estación Olivos de la alcaldía Tláhuac, que súbitamente se desplomó dejando prácticamente colgados los dos vagones. Hasta el momento se han registrado 26 muertos y alrededor de 80 heridos. Familias desesperadas que aún buscan a sus seres queridos en los restos del derrumbe en la alcaldía de Tláhuac y en los hospitales.

No fue un accidente, ni un repentino imprevisto, fue una tragedia criminal que pudo haberse evitado. Hay antecedentes que deben ser tomados en cuenta: la conocida como Línea Dorada tuvo problemas desde su concepción y planeación, el primer proyecto fue subterráneo, y posteriormente se construyó un segundo piso; se realizaron dos cambios drásticos, se cambiaron rieles y posteriormente también los vagones. Luego dejó de circular por problemas serios y se hicieron urgentes reparaciones, volvió a entrar en circulación. El temblor de 2017 provocó urgentes reparaciones que se realizaron y volvió a entrar en circulación. Recientemente los vecinos habían advertido que los movimientos y ruidos del Metro provocaban inquietud creciente. La noche del lunes ocurrió el criminal accidente".

Lo primero que resulta evidente es que el Metro requería un permanente y cuidadoso mantenimiento. Que la austeridad decretada por el presidente López Obrador redujo muchos gastos, no se sabe a ciencia cierta cómo afectó esto el mantenimiento de la frágil Línea 12, también conocida como Línea Dorada. Paradójicamente la reacción del presidente López Obrador fue fría y lejana, ordenó tres días con las banderas a media asta en la capital, pero no ha ido al lugar de los hechos, no hablado con las familias ni se ha acercado a las víctimas, ni visitado a los heridos en los hospitales. Ni manifestado su empatía e interés con su presencia para sanar el dolor de quienes sufrieron pérdidas. Eso sí, AMLO ha criticado duramente a la prensa por el manejo de la información. La tragedia se desarrolla a un mes de las elecciones intermedias, lo que seguramente es un golpe para el Presidente.

Mal y de malas anda López Obrador, a un mes de las elecciones. Interrogado sobre si no pensaba ir al lugar de la tragedia y ver a los familiares que perdieron a sus seres queridos y a las víctimas, el Presidente respondió que "no he ido a Tláhuac, no voy a visitar a las víctimas porque no es mi estilo". AMLO reiteró que "al Carajo" con tomarse fotos con víctimas como las del Metro". Frialdad, enojo, insensibilidad…