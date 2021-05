Se agudiza desabasto en distintos sectores

El desabasto de agua potable se agudiza en esta ciudad, lo cual se evidencia con los constantes reclamos de los habitantes de distintos sectores de la ciudad que exigen agua suficiente y libre de arsénico, ya que Simas no deja de cobrar los recibos de manera puntual pero no cumple con su misión de abastecer a la población de agua.

René Aguilar, con domicilio en la calle Leona Vicario, del primer cuadro de la ciudad, entregó un escrito al Cabildo de Torreón para solicitar su intervención ante la paramunicipal Simas, ya que no tienen agua y el personal de esa dependencia no da respuesta a sus demandas.

Entre sus peticiones destaca la solicitud de agua suficiente, libre de arsénico y que además, eliminen la tarifa mínima de 12 metros cúbicos por mes (12 mil litros), tomando en cuenta que mucha gente no consume esa cantidad por la sencilla razón que no hay agua.

Por su parte, Rafael Urbina, con domicilio en la avenida Allende, entre las calles Rosendo Guerrero (19) y Joaquín Moreno (20), manifiesta que el pasado jueves 6 del presente mes no tuvieron ni gota de agua en todo el día y desde hace varias semanas solo tienen agua 2 o 3 horas al día, pero no saben en qué momento va salir para poder aprovecharla. "Es algo muy molesto y desesperante, pues el agua se requiere para muchas actividades del hogar; el sanitario, lavar la ropa, los trastes, la higiene personal, pero sin agua es imposible realizar esas actividades y no podemos estar comprando garrafones y garrafones de agua, que es muy cara", dice molesto.

Como se informó en este medio, los regidores se reunieron la semana pasada con el gerente técnico del Simas, Raymundo Rodríguez, para que les diera una explicación sobre el desabasto de agua en gran parte de la ciudad.

Trascendió que se requieren 450 millones de pesos para la reparación de la red de agua potable, la cual data desde hace 60 años y está muy dañada, lo que provoca innumerables fugas del líquido, aunado a la sobreexplotación de los mantos acuíferos.