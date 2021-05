Defiende PAN cargo de Cabeza de Vaca

Marko Cortés, líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró este sábado que pese a que la Cámara de Diputados aprobó desaforar al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, es y seguirá siendo el gobernador de esa entidad.

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, en un mitin de la candidata a la alcaldía Pilar Gómez, el dirigente del blanquiazul manifestó que este desafuero es porque el gobernador se "atrevió a levantar la voz" y aseguró que no permitirán que esto ocurra.

Acusó que el gobierno del presidente López Obrador no solo busca destruir a los programas y proyectos exitosos de otros sexenios, sino también al Instituto Nacional Electoral (INE).

"El gobierno de Morena quiere controlarlo absolutamente todo y a quien no controla lo busca someter, por eso, como dirigente nacional del PAN, vengo a expresar mi solidaridad, mi apoyo a quien es y seguirá siendo el gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca.

"No se vale, no se vale y no lo vamos a permitir, porque Cabeza de Vaca, amigas y amigos, se atrevió a levantar la voz, a exigir, a mandar. Este gobierno morenista no se vale ni si quiera disentir, no se vale pensar", exclamó.