Señala PAN al gobierno de AMLO de proteger a 'sus amigos'

Marko Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), acusó que el gobierno federal "no tasa igual a todos", pues señaló que a sus adversarios, como el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, les avienta todo el peso de la ley, y a sus amigos los protege, como es el caso, señaló, del accidente de la Línea 12 del metro de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa en Tampico, Tamaulipas, el dirigente blanquiazul aseguró que sobre el gobernador de Tamaulipas hay una clara persecución política, por lo que reclamó que "el buen juez por su casa empieza".

En este sentido, Marko Cortés reiteró que se debe de separar al canciller Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, por su responsabilidad en el accidente de la estación Olivos de la Línea 12 del metro, por el cual al día de hoy han fallecido 26 personas.

"Por eso estamos pidiendo que Marcelo Ebrard se retire del cargo para que no esté al amparo y lo mismo Claudia Sheinbaum (jefa de gobierno de la Ciudad de México). Está claro que el gobierno federal no toca, no tasa igual a todos, a los adversarios les avienta todo el peso de la ley, a los adversarios les difama, les inventan y a los suyos, ante lo evidente, ante lo que es público y notorio los protege, eso es inaceptable."

"Y la negligencia, miren, nosotros hemos exigido que se retire del cargo Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, lo hemos exigido porque Marcelo Ebrard junto con Mario Delgado fueron quienes hicieron esta obra que siempre estuvo llena de corrupción, de señalamientos. Recuerden ustedes que Marcelo Ebrard tuvo que irse a Francia en el 2014 cuando salieron señalamientos de corrupción y sobreprecio".

Acompañado por candidatos a diversos puestos de elección, Marko Cortes señaló que cuando el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado fue secretario de Finanzas del entonces Distrito Federal, cambió las especificaciones de los vagones de la la Línea Dorada "y quién sabe por qué o a cambio de qué, y me metieron vagones del tren más anchos, grandes y pesados, cosa que precisamente provocó la desgraciada que hoy tenemos".

Recordó que Acción Nacional ya presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum "y también estamos pidiendo que se proceda al desafuero, para ver si es cierto que somos iguales en todos lados, porque ahí se perdieron vidas humanas, inocentes".

"AMLO está controlando demasiado poder"

El dirigente nacional del PAN manifestó que México necesita tener equilibrios y contrapesos, pues apuntó que el presidente Andrés Manuel López Obrador "está controlando demasiado poder", y señaló que el poder absoluto corrompe.

Aseguró que "lo más preocupante" es que el Ejecutivo busca controlar al Poder Judicial y ampliar el mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar por dos años más.

"Necesitamos nuevamente tener equilibrio y contrapeso, que se está controlando demasiado poder, y recuerden ustedes el poder absoluto corrompe y se equivoca absolutamente. Hoy el titular del Poder Ejecutivo controla el Poder Legislativo, se perdió ese control institucional que debería haber en el país. Es el Poder Legislativo donde sea equilibrio y contrapeso y hoy México necesita.

"Lo más preocupante es que están queriendo controlar el Poder Judicial. ¿Y dónde está la intromisión? Cuando el titular del Poder Ejecutivo dice que el único que puede aterrizar la reforma judicial es el actual presidente. Y por eso para él no es inconstitucional ampliarle el mandato, esa es una sumisión de un poder a otro, ahí se está trasgrediendo la separación de poderes, no lo podemos permitir, porque cuando se rompe el orden constitucional ya no hay estado de Derecho", aseveró.