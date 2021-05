Libros que merecen una mejor adaptación al cine de la que recibieron

Una adaptación de libro a película tiene un largo camino que recorrer, porque la historia base es el material del que parte el recorrido, pero va de la mano no sólo con el compromiso con los fans que ya conocen el texto, sino con audiencias que se acercan al relato por primera vez.

Hay libros, interesantes o no, cuyas adaptaciones a película no dieron en el clavo, resultando en cintas decepciones, que quedaron muy lejos de que tenía para ofrecer el material literario.

Winter's Tale

Historia de fantasía sobre el ‘bien’ y el ‘mal’, trata del destino cruzado de un par de amantes, sin embargo, el humor y la chispa del libro no están en la cinta, que fue criticada por plana y sin chiste.

The Giver

Para tratarse de un texto que reflexiona sobre la individualidad y la independencia, la cinta no tiene mucho que ver con el texto. La cinta es aburrida y sosa, pues pierde la esencia de las ideas del libro.

Paper Towns

Novela juvenil inspiradora y cómica sobre salir de la zona de confort, reducida a un drama ordinario sin personalidad. Trata de dos adolescentes ante el reto de hacer algo diferente con sus vidas.

The Dark Tower

La colección de novelas de fantasía y horror parecían al punto perfecto para dar pie a una gran saga de cine, pero la adaptación desperdicia el potencial, nunca conecta y no queda claro de qué trata.

The Time Traveler's Wife

Balancear romance con ciencia ficción es posible, pero si se hace con astucia. Para la premisa que se maneja aquí, un viajero del tiempo, la historia termina tan lenta que aburre, lo que es lamentable.

Vampire Academy

Aunque los libros no son más que una lectura pasajera, la premisa tenía algo que dar. El problema es que la idea, academia de vampiros, no se explota, sino que se va por el drama y look más gris.

A Wrinkle In Time

Con dos pilares como aventura y fantasía, la idea era traer a la vida a los peculiares personajes que acompañan a una niña a un viaje intergaláctico, pero se simplifica todo hasta volverlo indiferente.