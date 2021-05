De sociales...

Hola, Hola... Felicidades a todas las madres, ausentes y presentes, en especial, su día festivo. Continuemos con las medidas de sanidad.

■ Un dato interesante, por si usted no lo sabía… El día de hoy, se conmemora el Día de la Virgen del Desierto, vanguardista imagen de más de 35 metros de alto, ubicada en la vecina Gómez Palacio en el KM 5 carretera a San Ignacio, La Torreña. Ya puede visitarla, se llevará una grata sorpresa. Fue realizada, gracias a la generosidad de la familia Gilio-Calero.

■ En días pasados, culmino su misión en la tierra del estimado caballero Don Rodolfo Fernando Veyán Rueda. Envío mis sinceras condolencias a su esposa, Doña Rorris Humphrey de Veyán, a sus hijos Rodolfo y Susana, Fernando y Mané, Ma. De Lourdes, Javier y Estela, Jorge y Norma, Luis y Chacha, Rogelio y Claudia, Alejandro y Paola, así como a sus nietos, bisnietos y demás familiares. Don Rodolfo, fue destacado agricultor y ganadero, de gran renombre en toda la república, le distinguió su trato amable y don de gente, supo hacer y conservar amigos. Deja un grato recuerdo en todos aquellos que tuvimos el gusto de tratarle. Ruego al Creador, los fortalezca por su ausencia. Para él oración y, descanse en paz.

■ En la Región más trasparente, el día de hoy, mi buen amigo y compañero de universidad, José Antonio Villavicencio Meraz, estará festejando el inicio de una vuelta más al Astro Rey, su esposa Lourdes Acosta Elías, le agasajara con sus platillos favoritos, en compañía de sus hijos, Gabriela del Carmen y José Antonio, cónyuges y nietos... por cierto, le envió especial saludo en redes sociales, el conocido futbolista Osvaldo Sánchez.

■ Y el pasado jueves, en punto de las 20:00 hrs., se llevó a cabo el corte del listón inaugural de CARCAMO Galería y Bersa Casa de Decoración, con la exposición pictórica Colores Internacionales de los artistas Hernán Sosa, Lizeth Noya, Enrique Ramírez, Roberto Núñez, José Guerrero, Elvia Samaniego, Ana Fuentes y Alejandro Voncechau. Se ofreció un brindis a los asistentes, con todos los protocolos de sanidad.

■ Y la dinámica promotora y administradora cultural, Norma González Córdova, le cortó una hoja más al calendario, el pasado miércoles cinco. Desde muy temprano, recibió múltiples felicitaciones de familiares y amistades. ¡Congratulaciones!

■ Y el tiempo pasa… Ruedas del Desierto, con motivo de celebrar su Décimo Aniversario, llevará a cabo el próximo jueves 13 en punto de las 20:30 hrs., en la Plaza Mayor, una Rodada. Están cordialmente invitados… Felicitaciones a los fundadores y coordinadores: Francisco Valdés Perezgasca, Cuquis Loya y Eduardo Rentería que han logrado entusiasmar y unir a las tres Ciudades Hermanas, siendo dos estados y un corazón, a través de Ruedas del Desierto.

■ El Taller de Historia de Parras, invita a un breve curso de Historia de México, del pasado indígena a nuestros días, impartido por Miguel García Audelo, esto será los últimos dos viernes de cada mes a partir de las 17:00 hrs., hasta el mes de julio. Si está interesado puede ingresar en ID ZOOM: 828 8415 5393 – Clave: parras. No se lo pierda.

■ No me puedo quedar con algo bello que recibí, así que, se los comparto, de la autoría de la Madre Teresa de Calcuta: Enseñarás a volar, pero no volaran tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñaran tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo… en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado…

■ El Museo Arocena todos los martes del mes de mayo en punto de las 17:00 hrs., vía Facebook Live Museo Arocena, llevará a cabo el círculo de lectura Inmigración y Presencia China en México, a propósito de la exposición Memorial. La matanza de chinos en Torreón (1911), en el marco de las Conmemoraciones Emblemáticas 2021. Año de la Independencia, a nivel nacional, donde se conversara acerca de la importancia de la inmigración china y su presencia en México desde la historia, la literatura y la cultural material; al tiempo de reflexionar sobre las circunstancias sociales y culturales de la relación ambivalente entre ambas naciones. ¡Conéctate con el Museo y no te lo pierdas!

■ Y continuando con el Museo Arocena, el miércoles 12, a las 18:30 hrs., no se pierda la transmisión en vivo del Café de Arte. Expresionismo y realismo mágico o nueva objetividad, con Gerardo Traeger, esto será a través de su página de Facebook.

■ Como parte de las actividades culturales del Teatro Isauro Martínez en el mes de mayo, el día de ayer, inicio con una charla vía Facebook Live a las 19:00 hrs., Torreón Neoclásico de un Piso – Las Fachadas Antiguas de Torreón, con dos grandes maestros de la literatura en La Laguna, por el destacado escritor y miembro de número, de la Academia de la Lengua Española, Saúl Rosales, así como también, el escritor Jaime Muñoz, quienes comentaron acerca del Torreón neoclásico de un piso. A mí en lo personal, me gustó muchísimo su escrito, agradezco su envío. Conozca más en su página de Facebook Teatro Isauro Martínez o en www.teatroisauromartinez.com.mx

Agradezco sus comentarios a [email protected]

¿Sabía usted que…?

Continuando con el Agustín de Iturbide… En Tepic, el barón de Rossenberg y Eduardo García —pariente del propio exemperador— se manifestaron abiertamente a favor Iturbide y fueron reducidos por el coronel Luis Correa. Una vez derrotados se ordenó su fusilamiento. Entonces surgieron manifestaciones a favor de Iturbide como en Ciudad de México, cuando veinticinco conspiradores fueron aprehendidos, al encontrárseles papeles, planes y una acta que estaban dispuestos a remitir a Londres, entre ellos se encontraban el diputado José Antonio Andrade y el coronel Reyes Veramendi. Iturbide llegó a Livorno el 2 de agosto de 1823. Se alojó en la casa de campo de Paulina Bonaparte e intentó trasladarse a Roma, pero no se le permitió. También se entrevistó con el excónsul de España, Mariano Torrente, quien mostró su interés por conocer la historia del exemperador. Por su parte, Iturbide escribió en Livorno, Toscana, su Manifiesto al mundo, también conocido como Manifiesto de Liorna —fechado el 27 de septiembre de 1823— pero no pudo publicarlo. Debido a persecuciones y acosos, viajó por Suiza, la ribera del Rin y Bélgica hasta llegar a Ostende. Posteriormente cruzó el canal de la Mancha para llegar a Londres, en donde se estableció el 1 de enero de 1824. Mediante la ayuda de un amigo suyo, llamado Quin, pudo publicar su Manifiesto.

HASTA LA PRÓXIMA Y RECUERDA…

Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad.